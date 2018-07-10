В этом доме каждый уголок дышит творчеством – от входной двери, где в чудесной резной деревянной раме с совами идут часы, – до незаконченной работы на мольберте в мастерской художника-живописца. Здесь живет семья Ирины Викторовны и Анатолия Филипповича Лишенкевич, а их в поселке имени Морозова знают все, ведь они и родились, и выросли, поженились и воспитали двоих детей в этом красивом уголке Приладожья.

Вся их жизнь связана с родными местами, где и леса, и красивейшее из озёр, и сам воздух заряжают энергией творчества, приумножая то, что заложено в генетическом коде каждого из супругов. А природа одарила их щедро. В том, что Ирина Викторовна наделена прекрасным лирико-драматическим сопрано, «виновны» старшие в ее роду женщины, обладавшие хорошими голосами, а вот Анатолий Филиппович о своих предках почти ничего не знает – просто не принято было в семье говорить на эту тему. Хотя дыма без огня, как известно, не бывает, и если как следует покопаться в его родословной, то наверняка нашлись бы и богомазы, и музыканты. А вот абсолютный слух и органическая нелюбовь к фальшивым звукам – это у него точно от матери.

То, что эти двое потянулись друг к другу еще в детстве, нет ничего удивительного. Такое притяжение душ давно подмечено в народной мудрости – «рыбак рыбака видит издалека». Следуя этой логике, музыкант музыканта поймет без лишних слов, хотя слова всё-таки были. Анатолий совсем еще мальчишкой играл на гитаре, а у Ирины в репертуаре, как и у всех других девчонок ее поколения, было много песен. Они звучали в кинофильмах, по радио, на праздниках в каждом доме.

Когда в 1953 году в поселке построили «бетонку», подростки и молодежь превратили трассу в место вечерних, а летом – и ночных прогулок. Под неизменную гитару пели и «Тёмную ночь…», и «В рейс уходят корабли…», и народные песни. Хорошее было время!

Анатолий, впрочем, самоучкой освоил не только гитару, но и барабан. Тогда по всей стране расходились грампластинки с записями джаз-оркестра Александра Варламова, их и на вечерах в ДК крутили. Морозовский паренёк выучил красивый пассаж на ударнике к инструментальной мелодии «Свит Су», а однажды исполнил его на барабане в пионерской комнате своей школы, вызвав предсказуемую реакцию бескомпромиссных в те годы педагогов. Я нашла в интернете «Свит Су», с удовольствием прослушала прекрасную мелодию, которая и сейчас, пока пишутся эти строки, звучит в ушах как аккомпанемент к его рассказу.

После окончания школы Анатолий Лишенкевич играл на ударнике в оркестре, которым руководил Володя Мельников. Выступала «великолепная семёрка» по субботам на танцах в морозовском Доме культуры и пользовалась популярностью у местной молодежи. Там, кстати, пела и его будущая жена Ирина – хорошенькая черноволосая девушка.

Если бы не конкурент, неожиданно возникший на пути к постижению музыкальных высот, то стал бы барабанщик (а он предпочитает говорить именно барабанщик, а не ударник) Лишенкевич профессионалом. Таким неожиданным конкурентом оказался, как ни странно, – заводской станок.

В 16­летнем возрасте Анатолий побывал со своими одноклассниками в 9­м металлическом цехе Морозовского завода – и эта экскурсия стала судьбоопределяющей для него. «Станок заманил в вечернюю школу», – шутит мой собеседник. Школа, кстати, была прекрасная, там преподавали хорошие учителя, приезжавшие из города. Потом он поступил в техникум, но без сожаления бросил его и с головой ушел в рабочую профессию. А.Ф. Лишенкевич стал квалифицированным слесарем-инструментальщиком и замечательным гравером – вручную, при помощи молотка и зубила, гравировал заводские клише. И до сих пор мастеру делают заказы, к примеру, просят сделать гравировку на юбилейных медалях.

Работу свою он любил, она ведь сродни творчеству, но было у него нечто и совсем для души… кроме джаза. Анатолий Филиппович, сколько себя помнит, рисовал. Рисовал в пионерском лагере, рисовал школьные стенгазеты, ну а потом подрабатывал художником в Доме культуры, где его стараниями появлялись афиши, лозунги, транспаранты. Там же, в «художественном цехе», познакомился он с Михаилом Гоптаревым. Картины этого известного морозовского художника, недавно ушедшего из жизни, находятся теперь и в картинной галерее завода, и у нас во «Всеволожских вестях» – когда-то он передал их в дар газете.

Михаил Гоптарев, наблюдая за работой товарища по ремеслу, предложил Анатолию «сделать набросочек» с натуры. Этот рисунок – дрова в сарае, еще нерасколотые, с сучками, – до сих пор хранится у Лишенкевичей как отправная точка большого творческого пути художника. Увидев работу, Гоптарев сказал: «Тебе нужно учиться!» и подарил другу этюдник. Анатолий прислушался и поступил во Всесоюзный заочный народный университет им. Н.К. Крупской. Но справедливости ради надо сказать, что живописи он учился совершенно самостоятельно на работах русских художников, особенно – Аркадия Пластова, прекрасного живописца.

На своей певунье Ирочке, которую знал с детства (у них разница в два года), Анатолий Филиппович женился в 1967 году. Тогда она была уже студенткой Музыкального училища при Консерватории им. Римского-Корсакова, хотя вокалом начала заниматься еще девятиклассницей в Ленинградском дворце пионеров им. А.А. Жданова. Три года Ирина ездила в Ленинград, где сольному пению училась у очень опытного преподавателя Р.Г. Борщевской. После такой серьезной подготовки девушка легко поступила в училище.

Бывший директор ДК им. Чекалова Л.Г. Смирнова вспоминает: «В то время Ирина была знаменитостью в поселке. Пела на всех концертах, отбивалась от ухажеров. А в мужья выбрала своего старого друга».

После окончания училища она пришла на работу в Дом культуры пос. им. Морозова. Ей предлагали продолжить учебу в консерватории, но на руках уже была маленькая дочурка. Родители Ирины ушли из жизни один за другим, так что помогать было некому. Л.Г. Смирнова вспоминает, что девочка находилась в ДК постоянно – и во время занятий, и во время концертов. Инна буквально выросла в Доме культуры.

Ирина Викторовна как педагог воспитала немало хороших вокалисток, которые потом поступили в музыкальные училища, и при этом сама выступала на всех концертах в Доме культуры.

– В то время в поселке культурная жизнь просто бурлила, – рассказывает Л.Г. Смирнова. – ДК гудел, как улей. Работали вокальные ансамбли, устраивались вечера романсов, каждый год проходили смотры цеховой самодеятельности: песни, танцы, литературные композиции. К смотрам готовились чрезвычайно ответственно, руководство заводских цехов очень переживало за свои коллективы. Во время выступлений зал ДК набивался просто битком, многие люди стояли в проходах. Награды победители получали хорошие, к примеру путевки на отдых. При подготовке к смотру к коллективам прикрепляли руководителей от ДК, причем многие просили, чтобы их готовила именно И.П. Лишенкевич – так высок был ее авторитет у заводчан и жителей поселка.

В годы перестройки, изменившей судьбы многих людей, Ирину Викторовну тоже ждали перемены – она устроилась на работу музыкальным работником в детский сад № 22. О том, что не сделала музыкальную карьеру, она совсем не жалеет, потому что главным делом ее жизни стала семья – любимые муж, дочь и сын. Но муж до сих пор восхищенно вспоминает, какой прекрасной певицей была его жена.

Дочь Инна – профессиональный музыкант, автор песен и композитор. Как вокалист и гитарист, она объездила с выступлениями чуть ли не полмира в составе групп «Бабслей» и «Ива Нова». Ее музыкальным пристрастием стал альтернативный этно-панк-рок. В дискографии Инны Лишенкевич несколько дисков: «Ива Нова», «Живая», «Чемодан», «… после зимы», «К себе нежно». Сейчас она даёт сольные концерты и занимается преподавательской деятельностью.

Сын Артем тоже унаследовал от родителей музыкальные способности и абсолютный слух, но выбрал совсем не музыкальную профессию, хотя гитарой владеет хорошо. Он строитель и электромонтер, на все руки мастер. В семье сына подрастает Роман – продолжение рода Лишенкевичей.

Дети давно уже живут отдельно от родителей – у каждого из них своя стезя, но Анатолию Филипповичу и Ирине Викторовне не скучно вдвоем, они, как и в молодости, любят друг друга и оберегают тот удивительный мир, который создали в своем доме. Это мир искусства. На стенах квартиры – живописные картины А.Ф. Лишенкевича, написанные в разные годы. Виды старой Морозовки, сохранившиеся лишь на его полотнах, – гороховое поле, рабочий поселок; Ладога, крепость «Орешек», чудесные пейзажи – все эти работы вызывают пронзительные по силе чувства. Внутренний свет на картинах художника – отличительная черта его творческого почерка. Анатолий Филиппович – мастер пейзажа. Портреты не пишет, считая, что это удел больших мастеров. Но рисованные портреты близких не оставляют сомнений: он и портретистом мог бы быть прекрасным.

Несколько лет назад А.Ф. Лишенкевич увлекся еще и резьбой по дереву, причем сам разработал режущие инструменты, которые позволяют добиться филигранной обработки изделий. Изящнейшие деревянные розы, герои из царства Берендея – назову их так, уже упомянутая рама с совами в прихожей, деревянные «шутки» – всё это дело рук большого мастера, который работает исключительно «для души» и своих близких. Так, миниатюру «Контрабас и два кота» он подарил любимой жене на день рождения. Уж не те ли это мурлыки, которым так уютно живется в их доме? Внука ждёт другой подарок, причем музыкальный, – он еще в процессе работы. Анатолий Филиппович вообще щедр на подарки. Его картины живут в домах друзей и знакомых, а теперь еще и в картинной галерее Историко-культурного центра завода им. Морозова.

В прошлом году супруги Лишенкевич отметили 50­летний юбилей супружеской жизни, а если вспомнить, что знакомы они с детства, то цифра станет еще более весомой. Все эти десятилетия живут они в любви, взаимном уважении, а значит – в счастье. Не случайно друг семьи на «золотую» свадьбу подарил им собственноручно вышитую бисером икону святых Петра и Февронии, в честь которых в нашей стране отмечается праздник – День семьи, любви и верности.

Любовь живёт в этой семье много-много лет, остается в преддверии этой даты пожелать Ирине Викторовне и Анатолию Филипповичу здоровья и долголетия на радость всем их близким!

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА