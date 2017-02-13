В поселке имени Морозова прошел фестиваль «Ладожская звездочка»

11 февраля в ДК им. Чекалова в посёлке имени Морозова Всеволожского района состоялся XVII открытый фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка».

За годы проведения фестиваль превратился из маленького местного конкурса в масштабное региональное событие. В этом году на фестиваль приехало более 60 юных участников из Всеволожского, Кировского, Приозерского, Волховского, Выборгского районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Всеволожский район представляли вокалисты из пос. им. Морозова, Токосово, Янино, Кузьмолово, Новое Девяткино и г. Всеволожска.

Перед началом фестиваля его участников приветствовали начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Наталья Краскова и глава Морозовского поселения Лилия Хайдукова.

С творческими подарками для участников и гостей фестиваля выступили группа барабанщиц «Фейерверк» из г. Шлиссельбурга и преподаватель студии современного танца «Феникс» Анна Анисимова (посёлок им. Морозова). В фойе самых маленьких участников конкурса развлекали весёлые клоуны-аниматоры и ростовые куклы.

За несколько месяцев до «Ладожской звёздочки» в интернете был объявлен конкурс ведущих, однако определить лучших оказалось нелегко. Тогда пришло новое решение: в итоге в течение всего фестиваля на сцене то вместе, то попарно появлялись восемь разновозрастных ведущих – каждый со своим характером и со своим индивидуальным стилем. Ещё одним новшеством стала онлайн трансляция фестиваля в сети интернет.

Юные вокалисты и педагоги серьёзно подготовились к конкурсу «Ладожская звёздочка», и жюри нелегко было определить лучшие номера.

Призовые места распределились следующим образом:

В возрастной категории 5–9 лет: 1-е место заняла Галина Постникова (г. Шлиссельбург), 2-е место у Алисы Генераловой (г. Кировск), третье – у Арины Рукомойниковой (пос. Отрадное, Кировский район).

В категории 10–13 лет: 1-е место у Эрики Хирано (г. Санкт-Петербург), 2-е место у Ильи Смирнова (г. Санкт-Петербург), третье – у Ксении Федотовой (г. Санкт-Петербург).

В категории 14–17 лет: 1-е место заняла Алиса Султанбаева (г. Кировск), 2-е место у Маргариты Белоусовой (пос. Новое Девяткино), третье – у Елизаветы Тушковой (пос. Кузьмоловский).

Гран-при конкурса жюри единогласно присудило Анне Заболотниковой (пос. Синявино, Кировский район), участнице телевизионного проекта «Голос. Дети».

Ольга ТОНКИХ

Фото Антона ЛЯПИНА