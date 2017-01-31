Три «проблемных» жилых комплекса в Ленинградской области будут завершены в текущем году. По всем объектам с обманутыми дольщиками определены пути достройки объектов.

В понедельник, 30января, заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин провел совещание по всем проблемным и контрольным объектам в Ленинградской области, в котором приняли участие представители правоохранительных органов, застройщики, пострадавшие дольщики. На совещании предметно обсудили ход строительства 21 объекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Практически со стопроцентной гарантией мы можем сказать, что официально будут введены в эксплуатацию в этом году как минимум три проблемных объекта – дома СУ-155 в Янино, объекты компании «Асерп» в Горбунках и ЖСК «НовоДевяткино». Собственность оформят около 500 человек», – сказал Михаил Москвин.

По остальным домам были озвучены варианты решений.

В строительном блоке администрации заметили, что основная сложность в процессе достройки состоит в том, что иногда на объекте все еще находится недобросовестный застройщик. В этом случае есть два пути – либо добровольная передача новому инвестору, либо процедура банкротства. Оба варианта требуют времени.