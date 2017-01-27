Внимание! Ограничение движения в день марафона «Дорога Жизни 2017»

29 января 2017 года состоится 48-ой марафонский пробег «Дорога Жизни», в связи с чем будет ограничено движение автомобильного транспорта на шоссе Дорога Жизни:

с 11.00 до 15.00 от пос. Борисова Грива до Ладожского Озера – полное закрытие движения;

с 11.00 до 18.00 от г. Всеволожска до пос. Борисова Грива – полное закрытие движения;

с 11.00 до 18.00 от 2 до 10 км шоссе Дорога жизни будет организовано реверсное движение.

Также на период марафона будет ограничено движение муниципальных маршрутов №№ 462, 601, 601а, 602, 602а, 607 и 512.