Дошкольникам – детские сады

В конце декабря 2016 года состоялось рабочее совещание по вопросу строительства дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в Агалатовском сельском поселении под председательством заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина. Проектная документация по этому объекту была разработана еще в 2014 году и получила положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с администрацией Всеволожского района до 12 января должны быть рассмотрены вопросы о наполняемости будущего учреждения, а также о возможности строительства плавательного бассейна в новом детском саду.

Администрации Агалатовского сельского поселения и специалистам районной администрации до 20 января предстоит разработать «дорожную карту» по подключению инженерных сетей к ДОУ.

Финансирование строительства предполагается осуществить в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области на 2014 – 2020 годы» (подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области») за счет средств областного и местного бюджетов.

Протокол совещания опубликован на официальном сайте Агалатовского сельского поселения.