Год назад было создано муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги» ВМР ЛО. Его главная задача – наведение порядка в сфере предоставления ритуальных услуг: четкие процедуры, утвержденные тарифы, безусловное следование букве закона – все это для удобства граждан, столкнувшихся с необходимостью неизбежных и печальных хлопот. О том, как ведется работа на территории города Всеволожска, рассказал директор муниципального учреждения Павел Руденко.

– Какие вопросы чаще всего возникают у граждан?

– Большинство вопросов возникают из-за дефицита информации. Традиционно похоронную тематику не принято обсуждать до тех пор, пока задуматься о ней не заставят обстоятельства. А там, где не хватает информации, всегда множатся слухи и домыслы. Например, часто можно слышать о том, что участок на кладбище стоит дорого или очень дорого. На это есть однозначный ответ – участок на муниципальных кладбищах, а у нас на территории нет других, предоставляется бесплатно! Что же до наиболее распространённых услуг, таких как копка могилы, захоронение, транспортировка, то расценки на них установлены постановлением администрации района № 3560 от 30.11.2018. Ознакомиться с ними можно на сайте районной администрации.

– Ходят слухи о закрытии Всеволожского кладбища № 2. Это так?

– Правильный ответ – прекращено оказание услуг, связанных с погребением, новых участков на кладбище просто нет физически. Однако это не исключает захоронение в могилу ближайших родственников, если это не противоречит санитарным нормам, или в границах родственных оград. Новые захоронения можно осуществлять на ближайших кладбищах: Ковалевском, Рахьинском, Ириновском, в Малой Романовке, в деревне Углово или на «Красной горке» в Колтушах. Большинство обратившихся к нам в последнее время предпочли Ковалевское.

– В перечне платных услуг, перечисленных в постановлении администрации, нет, например, изготовления памятников. Граждане, выбравшие какое-то кладбище, могут заказать памятник в любой компании?

– Конечно. Вообще, любые злоупотребления или надуманные ограничения возникают лишь на почве того, что люди в горе не собирают и не анализируют информацию. И тем более им не до изучения закона о похоронном деле. Именно таким людям и продают бесплатные участки на территории муниципальных кладбищ. У тех, кто сначала приходят к нам, а потом начинают какие-то действия, проблем не бывает. Наше муниципальное учреждение для этого и создано.

Соб. инф.

Напомним, с 14 января 2019 г. на территории Всеволожского городского кладбища № 2 прекращено оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, за исключением захоронений в родственные могилы и в свободные места захоронений в границах родственных оград.

Разрешение на производство захоронений на территории Всеволожского городского кладбища № 2 можно получить в МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 76, помещение 1 (вход с ул. Межевой). Справки по телефону 8 (813-70) 38-100.