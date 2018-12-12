Не чиновничий взгляд: Об упрощении перевода дачного дома в жилой

Очередной выпуск программы «Не чиновничий взгляд», подготовленный нашими коллегами из Выборга, посвящен новому законопроекту, который затрагивает интересы сотен тысяч жителей Ленинградской области и Петербурга. Упрощенный порядок перевода дачных домов в жилые поддержало Минэкономразвития. После того как правовой акт утвердят в правительстве, гражданам станет легче зарегистрироваться на садовых участках. Согласно документу признавать садовый дом жилым и, наоборот, жилой — садовым смогут органы местного самоуправления, в суд, как сейчас, идти не придется.