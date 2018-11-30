К 100-летию дополнительного образования отметили лучших педагогов

Вчера, 29 ноября, в Георгиевском зале Михайловского замка состоялось областное торжественное мероприятие, посвященное 100-летию государственной системы дополнительного и внешкольного образования. Педагогам и руководителями учреждений, в том числе и Всеволожского района, вручили заслуженные награды.

С юбилеем профессии педагогов дополнительного образования поздравили заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

– Это достаточно большой период в истории России, которую наша страна прожила очень непросто. Революция, коллективизация, война, восстановление, перестройка – у каждого периода были свои вызовы, но система дополнительного образования работала и делала все, чтобы дети приобретали навыки и умения, которые пошли на благо Отечества. Сейчас у нас новая задача – Ленинградская область должна стать регионом успешных детей, и система дополнительного образования должна создать условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыться, – сказал на торжественной церемонии Николай Емельянов.

Почетной грамотой Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения был отмечен Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района. Награду вручили его руководителю Александру Тихоновичу Моржинскому.

Благодарностью Губернатора Ленинградской области была награждена руководитель структурного подразделения Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района (ДДЮТ) Виктория Александровна Кириллова, Почетную грамоту Комитета общего и профессионального образования получили: художественный руководитель ДДЮТ Диана Юрьевна Могильниченко, педагоги ДДЮТ Маргарита Вадимовна Гришина, Галина Васильевна Тишина, Нинель Михайловна Хорошенькова, Лариса Викторовна Барыленко и Татьяна Алексеевна Рубцова.

Также на мероприятии отметили ветеранов системы дополнительного образования, среди которых был педагог ДДЮТ Владимир Николаевич Шумилов. Он почти три десятка лет работает во Дворце, в туристско-краеведческом отделе. Занимается с ребятами по индивидуальной программе «Обучение юных ориентировщиков». Среди его воспитанников – 15 мастеров спорта, еще больше кандидатов в мастера спорта и перворазрядников.

Все участники и гости получили в подарок юбилейную книгу «Дополнительное образование детей в Ленинградской области», в которую вошла вся история развития системы дополнительного образования 47-го региона.

Фото Антона ЛЯПИНА