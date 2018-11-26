В КДЦ «Южный» прибыла передвижная фотовыставка «Я люблю Ленинградскую область», которая организована комитетом по туризму и областным информационно-туристским центром. На выставочных стендах представлены туристические достопримечательности всех 18 районов региона: историко-культурные памятники, садово-парковые ансамбли, пейзажи.

Выставка организована для продвижения туристического потенциала Ленинградской области, но много интересного с ее помощью могут узнать и жители региона. Экспозиция рассказывает об основных туристских ресурсах и событийных мероприятиях на территории области.

Маршрут передвижной выставки проходит через Выборг, Всеволожск, Кировск, Гатчину и Кингисепп. Художественные фотографии переносят посетителей выставки в княжеские усадьбы, на берега озер, в уютные парки или старинные церкви. Посетители смогут расширить знания о понравившихся местах, ознакомившись с текстовой информацией, расположенной на стендах.

Во Всеволожске работа выставки продлится до 2 декабря.