Дубровским школьникам рассказали о многонациональной культуре родного края
Вчера, 13 ноября, сотрудники Дома дружбы Ленинградской области провели для юных дубровчан уроки регионоведения «Моя многонациональная Ленинградская область».
Для четвероклассников Дубровской школы была организована выставка коллекции кукол в национальных костюмах. Начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Дома дружбы Дмитрий Родышевцев рассказал об истории возникновения коллекции кукол, проведении фестивалей различных культур, о традициях и обычаях народов, живущих в Ленинградской области.
Заместитель председателя Марийской национально-культурной автономии «Ший корно» Галина Белашова, одетая в живописный национальный костюм, рассказала ребятам о Республике Марий Эл и ее столице городе Йошкар-Ола, о том, как марийцы, проживающие на территории Ленинградской области, сохраняют язык и культуру, традиции и преемственность поколений. Были показаны фильмы о богатстве природы и достопримечательностях Марийской республики, но самой увлекательной для ребят оказалась практическая часть урока, когда они делали браслеты из разноцветных бусин и каури – ракушки-оберега. Все необходимые материалы Галина Белашова привезла с собой и показала мастер-класс по изготовлению этих традиционных оберегов, которые остались в подарок каждому ребенку.
В кадетском классе руководитель историко-этнографического центра «Этнотопонимия» Петр Якубенков рассказал школьникам о богатой топонимике Ленинградской области, о географических названиях, связанных с именами героев Великой Отечественной войны, учеными, поэтами, писателями, композиторами, среди которых представители разных национальностей.
Со старшеклассниками урок провел заместитель директора Дома дружбы Сергей Новожилов. Тема урока: «Правовое просвещение молодежи по вопросам противодействия этническому экстремизму». Разговор касался Конституции РФ, ряда статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. На конкретных примерах Сергей Новожилов помог разобраться с разновидностями экстремизма и его возможными последствиями, ответил на интересующие ребят вопросы.
В завершение мероприятия дубровские школьники получили приглашение посетить Дом дружбы, в котором работают 15 интерактивных музеев культуры народов Ленинградской области.
Мила ТАРАСОВА
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