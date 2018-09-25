Вчера, 24 сентября, в рамках Ленинградского бизнес-форума «Энергия возможностей» определили лучших социальных предпринимателей 47-го региона.

В рамках road-show выпускники программы бизнес-акселерации говорили о перспективных краудфандинговых проектах, рассказывали о новом для России «драйвере» – социальном предпринимательстве, делились планами дальнейшего развития, демонстрировали интересные ролики и поведали о «маленьких Эйнштейнах».

Развитие социального предпринимательства во всеволожском микрорайоне Южный стало визитной карточкой Ангелины Юровой. Молодая девушка подробно представила историю своего успеха.

– Наш бизнес раскручивался постепенно, – рассказывает Юрова. – Начиналось все с небольшого салона косметологии, затем открыли вокальную и танцевальную студии, спортивный центр. Уже сегодня мы предоставляем населению широкий спектр услуг, связанный с организацией досуга как взрослых, так и детей. Сейчас мы активно сотрудничаем с районной администрацией. В планах дальнейшее расширение, которое, по предварительным расчетам, обойдется в 12 миллионов рублей.

– Решив открыть частный детсад в Кудрово, мы были уверены в перспективности проекта, – отмечает другой предприниматель, руководитель детсада во Всеволожском районе Денис Кащеев. – Всего у нас 120 детей, большая часть которых – ребятишки до трех лет. Открылся детсад в мае прошлого года. Суть данного вида предпринимательства – в смягчении проблем с детсадами в густонаселенном пригороде Петербурга. Ребятишки должны расти в атмосфере добра и любви, и наш детсад прикладывает для этого все усилия.

Организаторами мероприятия, которое объединило несколько сотен предпринимателей, выступили комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, областной центр поддержки предпринимательства, центр развития промышленности. Модератором форума стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого при содействии Центра национальной технологической инициативы «Новые передовые производственные технологии».

Ирэн ОВСЕПЯН