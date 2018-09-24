Байкеры провели субботник на кладбище в Углово

В минувшую субботу, 22 сентября, байкеры из Санкт-Петербурга провели вторую часть мероприятия, которое называется «Воздушные рабочие войны».

Первый мотопробег под таким названием прошел 25 августа. Памятное мероприятие было посвящено летчикам и служащим аэродромного обеспечения, погибшим при защите Дороги жизни. В тот день колонна мотоциклов проехала по местам бывших военных аэродромов. Они посетили аэродром Смольный, аэродром Углово и аэродром Выстав в Кировском районе. Увидев кладбище возле аэродрома в Углово, байкеры удивились, что красные звездочки на могилах летчиков утопают в траве, а кое-где заросли кустами. И в тот день же прозвучало предложение провести субботник.

Инициативу поддержали многие, и вот 22 сентября в Углово вновь приехали члены мотоклуба ОSТ MC, послушницы Свято-Георгиевского сестричества и члены поискового отряда «Ингрия» под руководством духовника и преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии, настоятеля Скорбященской церкви на Шпалерной и Успенского храма в Лезье, члена Общественной палаты Ленинградской области, руководителя сектора сухопутных войск Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ, президента мотоклуба OST MC протоиерея Вячеслава Харинова. Они выкосили траву, выкорчевали кусты, убрали мусор и покрасили красные звездочки на шестах, обозначающих расположение могил на местности. Работа продолжалась четыре часа, за это время прошел проливной дождь, но волонтеры не прекращали своей деятельности.

Теперь кладбище в Углово имеет ухоженный вид. В заключение байкеры почтили память погибших троекратным салютом.

Напомним, в сентябре кладбище в Углово было поставлено на учет.

Людмила ОДНОБОКОВА