Заброшенное кладбище летчиков в Углово было обнаружено поисковиками из отряда «Группа Безымянная» в ноябре 2016 года (командир отряда – Герман Сакс). Руководствуясь законом «Об увековечении памяти погибших», поисковики не стали извлекать останки офицеров из могил. Они составили точную схему захоронения, и документы отправили в администрацию Романовского поселения. Но трудность состояла в том, что на тот момент, когда захоронение было найдено, участок земли уже был продан в частные руки.

Поразительно, сколько в Ленинградской области и во Всеволожском районе нашлось людей, не равнодушных к сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны. Люди писали обращения с просьбой поставить кладбище в Углово на учет, привести в порядок и облагородить его. Они приносили сюда венки и цветы. Хозяин участка приостановил на нем строительные работы. Неоднократно на судьбу кладбища обращала внимание наша газета.

И вот на этой неделе поступили документы, что воинское захоронение в Углово поставлено на учет в Романовском поселении. Теперь сведения о нем содержатся в учетной карточке за номером 58. Документы подписаны главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и военным комиссаром города Всеволожска и Всеволожского района Расимом Абдурахмановым.

Теперь кладбище летчиков в Углово не является безымянным. И оно подпадает под защиту федеральных законов: «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «О погребении и похоронном деле». Согласно этим законам воинское захоронение должно содержаться в надлежащем порядке, и надеемся, что здесь со временем появится мемориал, достойный памяти предков, защитивших наше Отечество. Сюда будут приходить все желающие, чтобы отдавать дань памяти летчикам – героям нашей страны.

Людмила ОДНОБОКОВА