Торжественным маршем, концертом и закладкой капсулы сопровождалось открытие новой Морской памятной часовни святого праведного Иоанна Кронштадтского, которое состоялось 8 сентября в деревне Старая Колтушского поселения. Новую часовню освятил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Архитектором стал А. П. Зайцев.

– В основание часовни заложена капсула с землей, привезенная с родины Иоанна Кронштадтского его земляками, – отметил епископ Игнатий. – Это грандиозное событие еще раз подтверждает, что величие Руси в ее духовной составляющей. Часовня праведного Иоанна Кронштадтского – самая высокая в мире. Строительство новых церквей, часовен, памятников, установка крестов свидетельствуют о благодарности русского сердца Господу Богу. Кроме того, сегодня день начала блокады, который напоминает о том, что человеческое зло может стать причиной невинных жертв. Нельзя забывать об этом.

– Я совершенно случайно попала на сегодняшний праздник, – рассказывает Валерия Врублевская. – Приехала погостить к сыну и вот оказалась на таком замечательном событии. Организован праздник на отлично. Важно, что сегодня появляются такие красивые часовни, которые посвящены покорителям морей – российским морякам. Очень много хороших впечатлений и эмоций, поеду в Беларусь и обязательно поделюсь со всеми знакомыми, что побывала на таком торжестве, в котором принимал участие военный оркестр, рота почетного караула, барабанщики! Пусть Господь хранит наших моряков!

Ирэн ОВСЕПЯН