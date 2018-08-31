В День знаний город Всеволожск отметит 55 лет со дня образования. Праздничные мероприятия пройдут на Юбилейной площади.

Программа празднования юбилея города:

15.00 – детские интерактивно-развлекательные, спортивные и молодежные программы;

17.00 – торжественное открытие праздника;

18.00 – праздничный концерт с участием профессиональных артистов Санкт-Петербурга и Москвы;

21.00 – выступление хедлайнера мероприятия – группы «Город 312»;

21.55 – праздничный салют.

Напомним, 1 сентября движение по Всеволожскому проспекту будет перекрыто.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива