«Город 312» поздравит Всеволожск с юбилеем
В День знаний город Всеволожск отметит 55 лет со дня образования. Праздничные мероприятия пройдут на Юбилейной площади.
Программа празднования юбилея города:
15.00 – детские интерактивно-развлекательные, спортивные и молодежные программы;
17.00 – торжественное открытие праздника;
18.00 – праздничный концерт с участием профессиональных артистов Санкт-Петербурга и Москвы;
21.00 – выступление хедлайнера мероприятия – группы «Город 312»;
21.55 – праздничный салют.
Напомним, 1 сентября движение по Всеволожскому проспекту будет перекрыто.
Фото Антона ЛЯПИНА из архива