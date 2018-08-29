1 сентября будет введено временное прекращение движения автотранспортных средств по Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом с 12.00 до 23.00.

Ограничение вызвано подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 55-й годовщине со дня образования города Всеволожска, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Парковка транспортных средств на данном участке дороги 1 сентября запрещена с 06.00 до 23.00.