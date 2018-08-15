В поселке Дубровка началось строительство футбольного стадиона, соответствующего требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). Он сможет принимать более 120 мероприятий в год. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 74,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, на базе стадиона откроются спортивные секции на 90 человек, смогут формироваться новые футбольные команды.

На площади в 10 тыс. кв. метров разместятся стационарные секционные трибуны на 508 мест, игровое поле стандартных размеров (68×105 метров), помещение с раздевалками для команд, судейской комнатой и кабинетом врача. Проект предусматривает специальное покрытие поля с искусственной травой высотой 60 мм, устройство четырех беговых дорожек, заградительной сетки для мячей за воротами, ограждений и четырех 16-метровых осветительных мачт.

Объект финансируется за счёт средств областного бюджета.