Это имя – Светлана Соколова – хорошо знакомо читателям нашей газеты. Её интереснейшие краеведческие исследования о родной Невской Дубровке, публикации о героях, положивших жизни в Великую Отечественную на этих берегах, рассказы о наших современниках, ее земляках-дубровчанах, вызывают неизменный интерес. Нынче у Светланы Борисовны очень важная не только для нее дата: 35 лет назад, еще в газете «Невская заря», началась ее просветительская и журналистская деятельность. Вот уже 20 лет она постоянно сотрудничает с газетой «Всеволожские вести». Соколова – первый из наших внештатных корреспондентов, названных редколлегией «Лучшим автором года». За это долгое время профессиональное сотрудничество переросло в дружбу.

Благодаря Соколовой буквально из небытия были возвращены десятки имен героев, погибших на этих берегах, остались бесценные воспоминания современников о настоящем и прошлом поселка Невская Дубровка, были уточнены и открыты важные исторические даты и события.

Сегодняшний наш рассказ о самой С.Б. Соколовой, учителе с большой буквы, историке и краеведе, бессменном летописце родного края. Она автор 18 книг о жителях и истории этих мест. «Едва ли где-нибудь в России найдется такое подробное исследование, посвященное небольшому поселку», – сказал о трудах Соколовой настоятель церкви иконы Божией Матери «Взыскание погибших» отец Валериан (Жиряков). В прошлом, юбилейном для Светланы Борисовны, году к ее многочисленным званиям и наградам прибавилась еще одна, возможно, самая дорогая: она была награждена Почетным знаком «За заслуги перед Невской Дубровкой».

«Времён ушедших голоса»

…Мы идем со Светланой Борисовной по небольшой улочке, названной, как и большинство улиц в поселке, именем Героя войны Феодосия Андреевича Щурова. Здесь стоит ее родительский дом, куда мама Зина принесла Свету из роддома, а бабушка бережно приняла малышку. Здесь ее «начало начал», пристань и колыбель. Отсюда она провожала в последний путь тех, кого любила, здесь выросли ее сыновья, и сейчас он бывает наполнен детскими голосами, когда внуков привозят бабушке Свете. Шелестит листвой береза, посаженная мамой Зиной в честь рождения дочери 61 год назад.

– А еще этот старый дом – мой рабочий кабинет и творческая лаборатория, – говорит Светлана Борисовна, – только здесь мне по-настоящему легко пишется и дышится, только здесь находятся нужные слова и образы, приходят в голову идеи будущих сборников. С тех пор как я по-настоящему осознала, что это про меня: «Где родился, там и пригодился», мне легко живется, потому что я знаю, в чем мое призвание. То есть знаю, зачем МЕНЯ ГОСПОДЬ ПРИЗВАЛ НА ЭТОТ СВЕТ. Этим я и счастлива.

Никогда не забуду, как я вернулась сюда, поработав в школе в Шлиссельбурге, в училище в Ленинграде, уже замужем побывав, уже с маленьким Вовкой, моим старшим, на руках, и к нам в дом пришла Алевтина Арсентьевна Дмитриева (Царствие ей Небесное!). Она историк, кружок краеведения в школе вела, уникальный человек! Мы в ее честь с ребятами дубок тут посадили. Она всю жизнь отдала сбору краеведческих материалов. И вот она села здесь в доме, возле меня, и заплакала:

– Я тебе, Света, свои архивы принесла!

– Так что вы плачете, Валентина Арсентьевна? – говорю ей. – Ведь я вернулась!

– Так потому и плачу, что ты вернулась! От радости плачу, знаю теперь, что наше дело продолжится.

И она передала мне свои материалы о Невской Дубровке к будущему музею. А у меня к тому времени уже заметки пошли в районной прессе. Кто первый написал про кубинца Вивальда? Никто бы и не знал, что здесь у нас воевали кубинцы. Потом я стала изучать материалы про наших земляков-партизан – о создателе первого партизанского отряда в Ленинградской области Дмитрии Ивановиче Власове. Он до войны был инженером на нашей бумажной фабрике. Нашла Виктора Георгиевича Полторацкого, выпускника нашей Дубровской школы 41 года. Он, к счастью, жив был, рассказал интереснейшие истории о рейдах в тыл врага, о службе в разведке, о строительстве партизанских аэродромов, – мальчишка был совсем, 15 лет, только восемь классов окончил, но самый настоящий герой! Представляете, как это интересно?

Потом стала искать информацию об учителях нашей же школы, которые ушли на фронт добровольцами, – это был еще один пласт поисков, нашла много фамилий, которые имеют прямое отношение к Невской Дубровке. Стала записывать воспоминания очевидцев, которые помнили эвакуацию завода, как начали бомбить Дубровку, как тонули баржи с детьми и женщинами, идущими по Неве. Меня эта работа стала затягивать, как в воронку, я уже не могла остановиться, как гончая, шла по следу, находя факты, подтверждения, возвращая имена погибших защитников Невского «пятачка». Просто из небытия возвращая спустя десятилетия. Это ли не счастье? Мне как-то подруга сказала: «Ты своей работой живым жизнь продлеваешь, а мертвым даешь второе рождение». Узнать, как, при каких обстоятельствах погиб человек, как он жил, где родился и вырос, рассказать его историю живущим – это же очень важно! И точно, что «это нужно – не мертвым, это надо – живым».

Дети это понимают. Дети, которым я преподаю историю, учу уважать и дорожить биографией своей семьи, в которой и история страны вся. Я не навязываю им ничего. Никогда не навязывала. У меня своя теория, которую я называю «мягкое наступление на беспамятство». К примеру, дети видели нашу работу, когда мы создавали школьный музей «Летопись Дубровской земли», и я просила их записать воспоминания родных: дедушек, бабушек, может быть, двоюродных, и просто знакомых семьи.

Говорю: «Ребята, пройдет время, и вам не у кого будет спросить о том, что здесь было до вас. Как все было, как мы жили и почему были счастливы»… И так мы собрали множество воспоминаний земляков. «Времен ушедших голоса», – так и называется один из изданных мной сборников. И вот сейчас приходит уже следующее поколение к нам в музей: «Ой, мама сказала, что когда-то вы писали про мою бабушку, или папа писал про дедушку, дайте почитать!» Я говорю: «О! Наша работа пригодилась!»

Наш школьный музей, кстати, открылся в 1996 году. Открылся, когда все в стране закрывалось: заводы, фабрики, Дома культуры. И у нас тоже все закрылось. А лучший в районе Дом культуры, наш Дубровский ДК, пилили-пилили, делили-делили, в результате сожгли. Мебель, кухни «Дубровчанка» нашего знаменитого Деревообрабатывающего комбината стояли на кухнях у 50­-ти процентов жителей Ленинграда – все смело, всё исчезло. И о том времени мы тоже собрали воспоминания. Бесценные, я считаю. Это ведь тоже страница нашей отечественной истории, ее ни выбросить, ни забыть нельзя.

– Кстати, – продолжает Светлана Борисовна, – я была членом партии, и я горжусь этим. Что бы сейчас ни говорили, но и мой партийный билет, и партбилет моей мамы хранятся у меня дома. Мы действительно жили мечтой. Мечтой улучшить жизнь людей, улучшить общество, улучшить мир. Понимаете? Да, это была мечта. Меня направили по решению партии в самое отсталое училище Ленинграда, и туда же пришел новый директор, тоже член партии, и нам дали такую установку: поднять это училище! И вы знаете, я так счастлива была, когда нам это удалось! Через два года оно заняло первое место в районном смотре, нам дали переходящее Красное знамя. Мою группу наградили поездкой на Валаам, потом мы ездили с ребятами в Прибалтику. И там я уже интересовалась: а что здесь раньше было? Кто жил, как, чем дышал? И с ветеранами встречались мы, и там я тоже сделала с ребятами, правда, не музей, но «Уголок Боевой славы» училища.

То есть эта тема меня не отпускала, сама находила. Почему? Да ведь место, где я родилась, у нас особое. Отсюда начиналась переправа на Невский «пятачок». Два этих берега никак не разделить, потому что объединяет их самая большая братская могила – река Нева. До сих пор здесь находят останки павших воинов. Вот улица, на которой я живу, – когда её раскопали, чтобы дорогу сделать новую, – подняли останки 33 бойцов. А там, у мостика, маму настигла первая бомбежка, и она увидела первые жертвы войны. Красивая женщина и маленький ребенок – убитые, лежали у мостика. И маму здесь ранило в первый раз, и она увидела страшную картину: как бежал человек без головы, по инерции, как курица бежит, когда ей голову отрубают. Когда она мне об этом рассказывала, у меня мурашки бежали по телу. А мама все это видела, пережила, и уже тогда решила, что обязательно уйдет на фронт. Хотя ещё не исполнилось даже шестнадцати, она 25­го года… И тогда у мамы появилась первая седая прядь волос, с этой первой бомбежки… А вообще наша семья здесь, в Невской Дубровке, живет с 1928 года, я дубровчанка во втором поколении, мои дети в третьем, внуки уже в четвертом… И по моему глубокому убеждению – все начинается в семье, в том числе и любовь к «отеческим гробам», то есть к месту, где живешь, к родине своей малой, а отсюда – и к большой…

«Золотая моя бабушка»

Предлагаю заглянуть в семейный альбом Светланы Соколовой. Таких альбомов поискать!

Из множества написанных и изданных Светланой Соколовой летописей жизни Невской Дубровки есть одна, совершенно особая. Она, можно сказать, тоже издана. Но в эксклюзивном варианте. Ограниченное количество экземпляров собрал и сверстал «в семейном варианте» младший сын Светланы Борисовны – Вячеслав Соколов. Это летопись ее большой семьи, тоже собранная по крупицам, по воспоминаниям мамы и бабушки, других родственников, какие-то факты Светлана Борисовна находила и в архивах.

Ее дед, Михаил Сергеевич Шняк, приехал в Невскую Дубровку в 1928 году с красавицей-женой и с оравой детей. Мал-мала, «пять девчонок, один я». Пять дочерей и только один сын. Старшей, Марии, было что-то около 12, младшей, Татьяне, год. Единственному сыну Сереже – восемь. А посередине: Люба, Александра и Зинаида – будущая мать нашей героини. Дедушка был прекрасным механиком, мастером по паровым котлам, и его, лучшего мастера Путиловского завода, отправили поднимать паровое хозяйство бумажной фабрики в поселке на берегу Невы. Ее дед, в родословной которого были перемешаны польские и греческие корни, по воспоминаниям, был не только прекрасным мастером, но и замечательным человеком. Совершенно безотказный, мастер на все руки, поэтому вся Дубровка шла к нему за помощью и мелким ремонтом: кто примус починить, а кто и сапоги. Поэтому и хоронили его в 1936­-м всем поселком. Шесть километров несли гроб на руках через всю Дубровку, чтобы все могли попрощаться с хорошим человеком.

Бабушка Макрида (редкое и сейчас, и тогда имя) поднимала своих шестерых детей одна. Не без помощи, конечно же, добрых людей, но все-таки в основном одна. Жили очень скромно, но дружно. «А нам не надо золота, мы сами золото!» – эти слова были ее постоянной присказкой. А еще на всю жизнь маленькая Света запомнила золотой совет бабушки Макриды (на снимке слева): «Идите туда, куда хорошие люди идут. Не ошибётесь!»

Практически неграмотная, ни дня не учившаяся в школе, бабушка Макрида была мало того что редкой красавицей, – недаром ее, даже с шестью детьми, сватали замуж, но она отказалась, – Макрида Сидоровна была настоящим кладезем народной мудрости, сказительницей и, как ни странно, – знатоком истории.

– Вы представляете, – рассказывает мне в свою очередь ее внучка, – она могла о Наполеоне и его нашествии так рассказать, как будто сама жила в то время. У нее был чистейший, правильный русский язык, хотя родом она была из Белоруссии. Бабушка знала ответы на все вопросы, умела обо всем рассказать просто, доступно и в то же время так образно и интересно, что дух захватывало. И детей вырастила интересными и талантливыми людьми. Дядю Сережу досрочно, еще до окончания школы, взяли в Москву в лётную Академию имени Жуковского, и он бомбил Берлин в составе знаменитой эскадрильи. Прошел всю войну, умер в 70-­х… Всю войну, с 1941 по 1945-­й, прослужила в медсанбате в Лемболово средняя сестра, тетя Люба. Только бабушка долго ничего не знала о судьбе старших детей, она спасала младших. Рассказывала мне, как бомбили немцы поселок с первых дней войны, как они бежали из горящей Дубровки, как спасала двух младших дочерей, – тете Тане было только 13 к началу войны, – всё это есть в нашей семейной летописи.

Первый блокадный год они прожили на Христиновском проспекте во Всеволожске, куда им удалось бежать. Бабушка Макрида ко всем своим достоинствам была очень большой рукодельницей: прекрасно шила, вышивала. Вязала для бойцов специальные перчатки без двух пальцев, чтобы удобнее было стрелять, стирала страшные кровавые бинты, которые ей давали в госпитале, – за это получала небольшой котелок баланды для девочек. Но они все равно были очень ослаблены, мама к тому же уже была ранена, потеряла много крови, и бабушка – неграмотная моя бабушка! – каким-то чудом сумела добиться, чтобы их эвакуировали

в 42­м году. Это было 5 марта, колеса уходили уже в воду, но они сумели добраться до Димитрова, под Москву, где была старшая дочь – Мария. Остались живы, слава богу, но были так слабы и так их вид пугал людей, что месяц Мария Михайловна не выпускала их на улицу.

Замечаю Светлане Борисовне, что на семейной фотографии ее мама, Зинаида Михайловна Виноградова (урожденная Шняк) – в кругу ветеранов, и у нее вся грудь в наградах.

– Мама (на снимке слева) ушла на фронт в 43­-м в 18 лет. Вернулась в Невскую Дубровку уже в 50-­м, – уточняет Светлана Борисовна, – пройдя с боями в качестве связистки до Румынии. Обратно пешком через всю Украину, Мариуполь, Донецк, повоевав в Дрогобыче, это западнее Львова, даже с бендеровцами уже после окончания войны, но все-таки вернулась в родную Дубровку, потому что очень хотела вернуться, выжить в той страшной войне, и к тому же ее об этом попросила лично великая певица Клавдия Ивановна Шульженко.

– Это как?! Каким образом?

– Обыкновенным. На одном из концертов перед бойцами она посмотрела после какой-то песни на седую девочку-связистку и сказала именно ей: «Я прошу тебя: доживи до Победы!» Мама и дожила, вышла замуж за прекрасного человека, Бориса Васильевича Виноградова, который электрифицировал всю послевоенную Невскую Дубровку, был электриком и монтажником высочайшего класса, много ездил по стране, в том числе работал на Байконуре, из каждой поездки привозил мне хорошие книги, а еще писал стихи. Мама всю жизнь любила школу, относилась к школе как к храму, а отработала на нашем комбинате оператором. Я, можно сказать, осуществила ее мечту: стала учителем и пришла в школу работать.

Открытые уроки Любви

Светлана Борисовна Соколова уже 44 года, сразу после окончания исторического факультета института имени А.И. Герцена, преподает детям историю – этот, как она считает, самый главный предмет. Везде, где она работала – в средней школе Шлиссельбурга, в Ленинградском строительном училище, в Дубровском детском доме, – повсюду она оставила о себе не только добрую память, но и учеников и последователей. Ее одержимость предметом, историей жизни людей, вещей и явлений, как некий вирус, проникает в тех, кто находится в ее жизненной зоне. Согласитесь, это прекрасный вирус. Недаром на первые книги, первые ее сборники-летописи о Невской Дубровке собирали всем миром. Кто давал копейку, кто рубль. Кто сколько мог.

– Но, конечно, первым великую помощь и поддержку мне оказал Саяд Исбарович Алиев, – говорит Соколова, – напишите об этом. С первых дней, как он стал директором завода «Невский ламинат», потом, уже будучи депутатом, он помогал в издании этих сборников. Неоценимую помощь оказывал и наш бывший главный врач ЦРБ Николай Александрович Киселев, тоже депутат областного Заксобрания. Он очень нежно относился к Невской Дубровке, потому что в свое время работал здесь. Сейчас мне очень помогает наш бывший ученик Андрей Николаевич Козодаев, генеральный директор ЗАО «Первое кадастровое бюро», кандидат экономических наук. Это же всё далеко не просто так, мол, займусь-ка я на досуге благотворительностью! Люди понимают, что историческое беспамятство – это страшно. Без исторической памяти не будет здорового общества. Нельзя быть «Иванами, родства не помнящими», манкуртами безродными…

Говоря языком официальным, Соколова создала и успешно внедрила в учебный процесс инновационную программу с использованием системы краеведческих знаний и регионального компонента ее авторской программы «Моя родина – Невская Дубровка». Именно на основе этой программы и был открыт школьный краеведческий музей «Летопись Дубровской земли» – гордость всех дубровчан и центр военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

25 стендов лично подготовлены Светланой Борисовной. И со старых фотографий смотрят на молодое поколение те, кто строил Невскую Дубровку в 20 – 30-­х, воевал за эту землю, восстанавливал после войны. Глядят их бабушки и дедушки, учителя довоенной школы, добровольцами ушедшие на фронт. Дмитрий Семенович Стрёмин, Вениамин Иванович Добронравов – портреты учителей и их учеников, погибших именно здесь, в боях за Невский «пятачок», сегодняшние школьники несут в рядах Бессмертного полка каждое 9 Мая.

– Я смотрю – плачу и радуюсь, – говорит Светлана Борисовна, – так можно радоваться только рождению человека. Я так радовалась рождению своих сыновей. Первой книге, изданной так плохонько, на серой газетной бумаге, с этими черно-белыми фотографиями, но это было такое счастье! И вы все время спрашиваете: кто я? Учитель, историк, архивист, летописец, журналист? Я собиратель судеб. Я восстанавливаю справедливость, возвращая эти имена исчезнувших людей. И я так думаю, учу их любви. Я имею в виду детей, потому что люблю их, не могу жить без этих глаз. Люблю увидеть в этих глазах неподдельный интерес. А этот интерес надо пробудить.

У меня был открытый урок в совершенно незнакомой мне Янинской школе. Первый раз я видела этих детей, они – меня. Урок истории. За спинами детей, но перед моими глазами 15 директоров лучших школ области. Я перелопатила для этого урока всю историю Янино, начиная от истории появления его герба и завершая интересными людьми. И нелегко мне было в этом незнакомом классе только первые пять минут. Я стала им задавать вопросы, стала «раскачивать» их простыми вопросами: «А что ты знаешь о месте, где живешь? А что ты знаешь о своей семье? А расскажи!»

Розы для Светланы

Открытый урок С.Б. Соколова проводила в рамках национальной приоритетной программы «Образование». Это было в 2009 году, и по итогам она стала победителем конкурса «Лучшие учителя России». В 2008 году имя учителя истории Дубровской средней школы Ленинградской области Соколовой – в числе лауреатов всероссийского конкурса в области педагогики на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». А еще она награждена медалями «За добросовестный труд», медалями в честь 60-­летия и 65-­летия Победы в Великой Отечественной войне. Ей присвоено звание «Почетный работник образования».

Мне рассказывали, что, когда Светлане Борисовне в прошлом году исполнилось 60 лет, первые ее ученики, помня шлягер нашей юности «Розовые розы Светке Соколовой», преподнесли ей такой букет розовых роз. А мне приходит образ другой розы.

У Константина Паустовского есть такой рассказ-притча – «Золотая роза». О человеке, который собирал золотую пыль, оставшуюся после работ ювелирных дел мастеров. Он занимался этой странной работой много лет, и все его считали чудаком. А он из этой золотой пыли спустя много лет выковал прекрасную золотую розу, подарил ее любимой.

Мне представляется подвижнический труд учителя, краеведа Светланы Соколовой такой же золотой розой: по крупицам, по атомам она собирала и складывала судьбы, историю жизни родного поселка в общую картину нашего бытия.

– О чем будет следующая книга, Светлана Борисовна? – спросила я ее на прощание. – Столько уже написано, наверное, уже не осталось белых пятен в истории Невской Дубровки?

– О чем ты говоришь! – возразила мне Соколова. – Наш батюшка Валериан каждую субботу служит панихиду, а по особым памятным дням и поминает почти 30 тысяч павших здесь в боях. Это те, чьи имена мы знаем. «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали?» Одному Богу известно.

Но у меня есть мечта. Еще детская. Несколько блокнотиков, объединенных общим названием «Теплое небо», ждут своего часа, когда я сяду и напишу.

– Почему «тёплое», а не какое-нибудь другое? Грозовое, к примеру… Или горячее небо Дубровки…

– Не-ет! О грозовом небе Дубровки я уже достаточно написала. Эта будет книга о любви, это будет добрая книга. Потому что я уже маленькой видела и понимала, что в мире очень много зла, и мне хотелось как-то растопить это зло, сделать мир теплее, и в том числе и небо сделать теплым, и я не имею в виду войну. А растопить зло можно только любовью. Это я всегда повторяю своим ученикам.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из архива С.Б. Соколовой