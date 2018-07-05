Многие граждане сталкивались с ситуацией, когда у них не принимали поврежденные денежные знаки при оплате покупок или расплачивались с ними поврежденными купюрами или монетой. Разберемся, что такое платежеспособные или неплатежеспособные денежные знаки и куда обращаться, если они оказались в нашем кошельке.

Все предприятия, организации и учреждения обязаны принимать по нарицательной стоимости во все виды платежей, а банковские учреждения – для зачисления и перечисления сумм на счета банкноты Банка России, не содержащие признаков подделки и имеющие следующие повреждения:­ потертости, загрязнения; небольшие отверстия, проколы; посторонние надписи, утраченные углы и края; надрывы, оттиски штампов; небольшие красочные или масляные пятна.

Монеты, принимаемые во все виды платежей, могут иметь царапины, вмятины, следы незначительных ударов.

Кредитные организации обязаны принимать к обмену банкноты Банка России, не содержащие признаков подделки и имеющие следующие повреждения:­ утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55% от своей площади (в т.ч. обожженные); склеенные из фрагментов, если один или несколько фрагментов, безусловно принадлежащих одной банкноте, занимают не менее 55 % от первоначальной площади; составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам одного номинала, если каждый из фрагментов занимает не менее 50 % от первоначальной площади банкноты; изменившие окраску, если на них просматривается изображение (за исключением банкнот, окрашенных веществами, предназначенными для предотвращения хищений); производственный брак.

Кредитные организации обязаны принимать к обмену монеты Банка России, не содержащие признаков подделки и имеющие следующие повреждения:­ изменение первоначальной формы; следы механического воздействия (в т.ч. сквозные отверстия); изменение первоначального цвета; следы воздействия высокой температуры, агрессивных сред; утрата части изображения; признаки производственного брака.

Денежные знаки, имеющие перечисленные повреждения, обмениваются только в банковских учреждениях, торговые организации имеют право не принимать подобную наличность к оплате.

Для обмена поврежденных денежных знаков Банка России граждане могут обращаться в любую кредитную организацию. Если у кассира кредитной организации не возникают сомнения в платежеспособности предъявляемых к обмену денежных знаков, то они обмениваются сразу. В случае если кассир не может принять решения об обмене, денежные знаки принимаются на экспертизу и направляются в учреждение Банка России. По окончании экспертизы сумма денежных знаков, признанных платежеспособными, выплачивается гражданину.

Обмен поврежденных денежных знаков Банка России (включая их направление на экспертизу в Банк России и получение результатов экспертизы) проводится бесплатно. Сумма обмениваемых денежных знаков не ограничена. Если вам выдали банкноту или монету, признаки платежеспособности которой вызывают у вас сомнения, немедленно требуйте ее замены на платежеспособную – это ваше право.

Получить консультации по вопросам платежеспособности поврежденных денежных знаков Банка России граждане могут в кредитных организациях и территориальных учреждениях Банка России.

Кроме того, информация о признаках платежеспособности поврежденных денежных знаков размещена на сайте Банка России по финансовому просвещению населения www.fincult.info в разделе «Деньги».