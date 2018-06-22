Всеволожцы встретили День памяти и скорби на Румболовской горе

В День памяти и скорби, 22 июня, на Румболовском мемориальном комплексе во Всеволожске прошла торжественно-траурная акция с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных и молодежных организаций.

Выступавшие – руководители районной и городской власти Ольга Ковальчук, Ангелина Плыгун, и. о. главы администрации Валерий Половинкин, а также заместитель начальника архивного управления Ленинградской области Алексей Фомин и председатель первичной организации Всеволожского совета ветеранов Наталья Алексеева – говорили о значении этой даты в истории страны, о преемственности поколений и о неумирающей памяти.

Поминальную молитву прочитал священник Олег Патрикеев. С пожеланиями мира и любви в воздух взмыли белые надувные «голуби», выпущенные юными участниками митинга. Завершилась акция возложением венков и живых гвоздик на воинское мемориальное захоронение.

В этот же день на Румболовском мемориальном захоронении побывала делегация ветеранов Невского района Санкт-Петербурга.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА