Форум местных сообществ пройдет во Всеволожске

28 июня во Всеволожске состоится XII Форум местных сообществ Ленинградской области. В рамках мероприятия запланированы лекции и мастер-классы от экспертов некоммерческого сектора, организаторов городских событий и социальных предпринимателей. Участники будут обсуждать, как организовать благотворительный гуманитарный склад, городской фестиваль, стимулировать молодежь собрать средства на социальные проекты, вовлечь жителей новостройки в решение городских вопросов и др.

В течение всего дня будет работать бесплатный центр консультаций для НКО и инициативных граждан, где эксперты Сети ресурсных центров «Горизонт» дадут актуальную информацию о подготовке отчетов в Минюст, внесении изменений в устав, по бухгалтерским, юридическим и другим вопросам. В акселераторе социальных проектов НКО эксперты Общественной палаты Ленинградской области помогут гостям доработать свои проекты для конкурса президентских грантов. На семинаре Ассоциации «Партнерство фондов местных сообществ» участники узнают, как создать на своей территории фонд местных сообществ, который будет развивать системную благотворительность.

Участие в Форуме бесплатное, но по предварительной регистрации на сайте https://платформа.областьдобра.рф/Всеволожск2018. Там же доступно расписание лекций и дополнительная информация.

Форум местных сообществ пройдет в КДЦ «Южный» по адресу: город Всеволожск, ул. Московская, д. 6. Начало в 9.00.