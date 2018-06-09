Двадцать два велосипедиста из России, Швейцарии, Австрии и Германии примут участие в велопробеге «Санкт-Петербург – Владивосток – 2018». В рамках большого путешествия они проедут по Всеволожскому, Волховскому, Тихвинскому и Бокситогорскому районам Ленинградской области. Торжественный старт велосипедистов состоится завтра, 10 июня, в Санкт-Петербурге.

– Инициатор идеи – заядлый путешественник из Швейцарии Марсель Изели, который уже организовывал подобный велопробег «Москва – Пекин», – рассказывает один из координаторов проекта Дмитрий Краснов. – Тогда команда велосипедистов отправилась в увлекательное велотурне из России в Китай. С тех пор Марсель Изели – частый гость в России. Цель велопутешествия – познакомить европейцев с нашей страной. Примечательно то, что в велопробеге принимают участие люди от 50 до 70 лет. Именно у этой категории больше свободного времени, и они готовы отправиться колесить по миру на велосипедах в дальнее странствие длиной в 95 дней. На пути велосипедистов более 100 остановок. Всеволожск – одна из точек нашего длительного маршрута.

По словам Дмитрия Краснова, велопробег будет способствовать популяризации России как страны активного туризма. Организатор большого велопутешествия Марсель Изели взял на себя все расходы, связанные с финансированием проекта.

– Без велопробежек мне было бы трудно, – не раз в интервью отмечал швейцарец. – Этот вид спорта развивает выносливость и надолго заряжает силой и энергией. Только на велосипеде можно почувствовать всю прелесть дороги. Мне было полтора года, когда я сел за руль детской чудо-машины, в три года уже осилил пятикилометровую дистанцию. Так что никто не сомневался, что велопутешествие станет делом моей жизни.

Ирэн ОВСЕПЯН