Специализированный центр «Мои Документы» для граждан с инвалидностью начал работу во Всеволожске. На территории Мультицентра социальной и трудовой интеграции в комфортных условиях люди с особыми возможностями здоровья смогут получать более 370 государственных услуг.

– Вход на территорию Мультицентра осуществляется при предъявлении паспорта и справки об инвалидности. Эти меры смогут гарантировать отсутствие очередей в данном отделении МФЦ и особый сервис для клиентов, – подчеркнул директор ГБУ «МФЦ» Ленинградской области Сергей Есипов.

Новый центр «Мои документы» будет оказывать в том числе наиболее востребованные услуги – по установлению пенсий, денежных выплат, предоставлению налоговых льгот, по обеспечению средствами реабилитации или компенсации за их приобретение.

Как отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко, открытие нового МФЦ – это первый шаг на пути объединения государственных служб (бюро МСЭ, ФСС, МФЦ) в единый многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения инвалидов, который позволит оптимизировать время получения самых разных услуг, обеспечит максимальную комфортность пребывания за счет созданных условий доступности и сервиса.

МФЦ работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, Мультицентр социальной и трудовой интеграции.

Дополнительную информацию можно получить по многоканальному телефону: 8-800-500-00-47.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива