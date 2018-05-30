В Энколово продали Брата за 75 тысяч рублей

На вчерашнем аукционе племенных животных, прошедшем в деревне Энколово Всеволожского района, одним из заявленных лотов стал баран по кличке Брат, выставленный на продажу сельскохозяйственным предприятием «Катумы».

Напомним, что порода катумских овец была выведена на всеволожской земле, и только в этом году получила официальное признание как селекционное достижение комиссией Министерства сельского хозяйства.

На аукционе катумский баран был продан за 75 тысяч рублей фермерскому хозяйству из Приозерского района.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

30 Май, 2018
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