На вчерашнем аукционе племенных животных, прошедшем в деревне Энколово Всеволожского района, одним из заявленных лотов стал баран по кличке Брат, выставленный на продажу сельскохозяйственным предприятием «Катумы».

Напомним, что порода катумских овец была выведена на всеволожской земле, и только в этом году получила официальное признание как селекционное достижение комиссией Министерства сельского хозяйства.

На аукционе катумский баран был продан за 75 тысяч рублей фермерскому хозяйству из Приозерского района.

Светлана ЗАВАДСКАЯ