Бывшие блокадники вспоминают, что, когда их рассаживали в автобусы или на баржи в Осиновецком порту, уверенности, что они дойдут до противоположного берега, не было. Если это было лето и блокадников отправляли баржами, то фашисты бомбили водную гладь озера, и многие баржи уходили на дно. Если это была зима, то многие автобусы, идущие по льду, проваливались. На нашем, всеволожском, берегу у блокадников была надежда на спасение. А вот когда они высаживались на противоположный берег, первое чувство, которое появлялось, – уверенность! Хотя там фашисты тоже стреляли. И люди продолжали умирать от истощения, умирали даже в вагонах, которые везли их за Урал. Но это ощущение («Мы спаслись!») блокадники не забудут никогда. Кобона была для них главным пунктом назначения Дороги жизни. Здесь была их первая встреча со свободной землёй, здесь их впервые хорошо кормили.

Музей ждёт посетителей!

Год туризма ознаменовался несколькими крупными событиями в жизни Ленинградской области. Первое значимое событие – открытие трёхмерной панорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске. Следующее такое же знаковое событие связано с Музеем «Дорога жизни» в Кобоне. История его такова: жители южного Приладожья давно понимали, что подвиг, который совершила маленькая рыбацкая деревня Кобона, надо увековечить. И в 1980 году общими усилиями они открыли музей в здании бывшей Кобонской школы. Как раз в этой школе во время войны располагался эвакопункт. К сожалению, здание сгорело в 2010 году. Это была большая трагедия. Сгорели все экспонаты, которые так бережно собирали сотрудники музея у местных жителей!

Правительство Ленинградской области приняло решение восстановить музей. Здание было построено на старом фундаменте по сохранившимся старым чертежам за счёт областного бюджета. И в 2015 году, во время празднования 70-летия Великой Победы, в восстановленном музее была открыта первая временная выставка. Однако ещё предстояло сформировать музейный фонд. И весной 2018 года эти работы завершились.

7 мая состоялась презентация обновлённого Музея «Дорога жизни» в Кобоне (на верхнем снимке). Организатор презентации – ГБУК ЛО «Музейное агентство».

Музей стоит на старом месте и выглядит так же, как в момент основания. Открыто восемь залов постоянно действующей экспозиции. Они расположены на двух этажах. На первом – главная часть экспозиции. Она посвящена периоду Великой Отечественной войны, когда Кобона была узловым пунктом Дороги жизни. В этом зале собраны личные истории блокадников, их воспоминания и фотографии Дороги жизни.

На втором этаже – несколько экспозиций. Один из залов рассказывает об истории деревни Кобона. Здесь стоит большой ткацкий станок, железные утюги, которые когда-то надо было нагревать на плите, старинное зеркало, покрытое вышитым полотенцем, и другие предметы. Другой зал посвящён природе. Для жителей Кобоны всё было связано с Ладожским озером. До сих пор здесь рыбалка – главный промысел. В этой части музея представлены рыбацкие сети, лодка-долблёнка и другие предметы рыбацкого быта. Следующий зал посвящён истории местной школы. Сделана реконструкция школьного класса, посетители могут посидеть за партами. И центральное место на втором этаже занимает зал поэта Александра Прокофьева. Это он написал стихи к знаменитой песне «Товарищ»:

«Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам,

Мы хлеба горбушку — и ту пополам!

Коль ветер лавиной и песня лавиной,

Тебе — половина, и мне – половина!»

Александр Прокофьев родился в Кобоне, посвятил ей несколько стихов. Здесь его называют «гением места». В музее представлена любопытная инсталляция – каждый желающий может посмотреть видеорассказ местных жителей об Александре Прокофьеве. Таких видео собрано несколько. Старожилы читают стихи А. Прокофьева, говорят о своих личных встречах с поэтом, о жизни того времени в деревне Кобона.

История полна чудес

Кобона стоит в устье реки Кобонки, на пересечении Новоладожского и Староладожского каналов и одновременно – на берегу Ладожского озера. Упоминание об этом рыбацком поселении впервые появляется в 1500 году. Когда в начале XVIII века здесь строился Новоладожский канал, в Кобоне поселились люди, обслуживающие эту транспортную артерию. К началу войны в Кобоне проживало менее 200 человек. В сентябре 1941 года начала действовать Дорога жизни. Сначала она пролегала по маршруту Осиновец – Новая Ладога, и её длина составляла 125 километров. Это была так называемая «большая трасса» Дороги жизни. Она проходила под самым носом у фашистов, и продвижение по ней было очень опасным. Уже тогда у партийного правительства возникло решение: «Если к 1942 году блокада не будет прорвана, то мы откроем малую трассу Дороги жизни – от Осиновца до Кобоны». Это расстояние составляет всего 35 километров. Но было одно препятствие – в Кобоне не было пирсов, порт ещё предстояло построить.

Впервые Кобона как важный военно-транспортный узел стала играть свою роль на ледовой трассе Дороги жизни. Колонна автомобилей с нашего берега озера отправилась в Кобону 23 ноября 1941 года. Но уже в 1942 году малая трасса Дороги жизни стала основной для ленинградцев. Всего с 1941 по 1943 год через Кобону прошло около полумиллиона блокадников. И каждого гостеприимная деревня кормила, принимала и отправляла в дальний путь. Местный житель Мария Николаевна (в девичестве Харькова) рассказала корреспонденту газеты «Всеволожские вести»: «В Кобоне прибывшим блокадникам по карточкам выдавали обед и сухой паёк в дорогу. Местным жителям запрещали их подкармливать, и за этим строго следили, так как в каждом доме стояли военные, обслуживающие порт. Но невозможно было смотреть на дрожащих детдомовских детей. Иногда местные жители отдавали последнее. Мой отец – Николай Сергеевич Харьков – когда ему было 12 лет, лично таскал на детских саночках ослабевших блокадников в эвакопункт. После войны мой отец и моя мама стали основателями нашего музея».

Фашисты бомбили Кобону беспрестанно. Многие из старожилов деревни погибли во время артобстрелов. Еду блокадникам выдавали в здании трёхклассной школы, где сейчас находится музей. Некоторые блокадники сразу съедали сухой паёк, выданный на дорогу, и тут же умирали. Дорога возле эвакопункта была усыпана трупами. Приезжали и машины с Ладожского озера, полные трупов. Потому что блокадники умирали во время передвижения по Дороге жизни. Их хоронили на кладбище недалеко от Кобоны.

Получив обед в эвакопункте, вывезенные из Ленинграда люди отправлялись в храм Николая Чудотворца. Именно этот храм выжившие блокадники называют главным местом своего спасения. Дело в том, что храм Николая Чудотворца – это единственное здание в Кобоне, которое фашисты не обстреливали. В советское время из него были вывезены все иконы, внутри было пусто, храм не отапливался. Но в нем не было свободного места: блокадники ложились прямо на холодный пол, прижавшись друг к другу. Они тогда не знали, почему храм не обстреливался, и тайком молились, считая, что это святитель Николай Чудотворец заступился за них. На самом деле причина была более прозаической. Здание церкви было возведено в 1815 году. А в середине XIX века решили его использовать ещё и как маяк. Для этого на вершине церкви, в самый крест были вмонтированы гранёные хрустальные пластинки. Когда солнечный свет попадал на эти пластинки, происходила дисперсия и во все стороны от креста исходили яркие разноцветные лучи. Фашисты заметили эту особенность и стали использовать Кобонский храм как важный ориентир. Этот храм-маяк имел для них стратегическое значение, поэтому ни одна бомба во время войны сюда не упала.

Про другое чудо Кобоны можно сказать словами из песни Игоря Растеряева «Русская дорога»: «Природа на войне нам как родная мать…». Блокадники были спасены во многом благодаря невероятным явлениям природы. Не иначе как чудом можно назвать то, что в 1941 году твёрдый лёд на Ладоге встал в ноябре. По всем прогнозам гидрологов, ледостав должен был сформироваться только к концу декабря. А Ладога в тот год опровергла все прогнозы.

Третье чудо связано с тем, что Ладожское озеро «дышит», то есть каждые семь лет его воды уходят от берегов, а потом, через несколько лет, возвращаются. В начале 1942 года вода ушла так далеко, что обнажилась Кареджская коса. Так природа подготовила место для Кобоно-Кареджского порта. И с марта 1942 года на этой косе стали строить город-порт. Он имел грандиозные масштабы, здесь работы не прекращались ни днём, ни ночью. Но по окончании блокады, в 1944 году, вода вновь поднялась и город-порт, как сказочный град Китеж, ушёл на дно. Как он неожиданно появился, так и пропал. Сейчас от Кобоно-Кареджского порта в Кобоне ничего не осталось: всё на дне озера.

Ещё одно чудо – советские люди. Благодаря им строительство порта в Кобоне было завершено в кратчайшие сроки. Реализованы были талантливые инженерные решения. Мы во Всеволожском районе много говорим об Осиновецком порте, но свидетели тех событий говорят, что Осиновецкий порт по масштабам не шёл в сравнение с Кобоно-Кареджским портом. В Кобоне всего за пять месяцев в пяти километрах от немцев, с нуля было возведено 13 пирсов на территории пяти километров. Грузооборот Кобоно-Кареджского порта – 100 000 тонн, фактически всё снабжение Ладожского фронта шло отсюда. Более того, коса Ладожского озера обнажилась настолько, что позволила построить на восточном берегу не только порт, но и топливно-перекачивающий пункт, трансформаторную станцию. Отсюда по дну Ладожского озера были проложены трубопровод для горючего и подземный кабель для передачи в Ленинград электроэнергии Волховской ГЭС. И это был непревзойдённый рекорд. «Мы много говорим о героях боёв, но мало внимания обращаем на людей, которые защищали страну с лопатой», – прозвучала фраза в музее Кобоны во время его презентации. Музей нацелен как раз на то, чтобы делать упор на подвиг гражданских людей. Посудите сами: железная дорога Войбокало – Лаврово – Кобона – Коса, протяжённостью 34 километра, была построена с 11 января 1942 года до 6 марта 1942 года, то есть меньше чем за два месяца. Разве это не чудо? А первый поезд с грузами до станции Лаврово прошёл по этой дороге 5 февраля 1942 года.

К сведению туристов

Сейчас в Кобоне проживает около 500 человек. Летом происходит наплыв туристов, которых привлекает в основном местная рыбалка. Кобона – красивая деревня, но доехать сюда можно только на личном автотранспорте. Расписание общественного транспорта – неудобное. Железная дорога далеко, приехать на автобусе можно только на ночь глядя, нужно остаться ночевать и только утром осмотреть достопримечательности. Но в связи с открытием Музея «Дорога жизни» сейчас ведутся переговоры о создания регулярного автобусного движения в Кобону и, возможно, скоро эта проблема будет решена.

Для ночлега туристам предлагают базу отдыха «Кобона». Она стоит в центре деревни рядом с музеем «Дорога жизни». Но даже если вы не собираетесь здесь останавливаться, возле этого простого с виду каменного здания следует сделать селфи. Оно было построено в XIX веке как караульный дом для военных, обслуживавших Староладожский канал. В 1765 году Кобону посетила императрица Екатерина II, которая поселилась как раз в этом доме. Кстати, в конце XIX века Кобоной владел тот самый А.И. Мусин-Пушкин, который нашёл рукопись «Слова о полку Игореве». В гостях у А.И. Мусина-Пушкина в Кобоне бывал Александр Сергеевич Пушкин.

С другой стороны Музея «Дорога жизни» находится храм святителя Николая Чудотворца. Его нужно обязательно посетить – он спас многим блокадникам жизнь. По дороге из музея в храм вы увидите камень с надписью: «Через Кобону шла Дорога жизни. Она, прорвав фашистскую блокаду, соединила сердце Ленинграда с родной Москвой, с советскою Отчизной». Старожилы говорят, что камень поставлен точно на том месте, где в 1941–1942 годах находилась остановка автобусов, преодолевших ледяную трассу.

После посещения храма советуем вам пройти по направлению к Ладожскому озеру по правому берегу канала. Там, на пересечении канала и реки Кобонки, ещё недавно стояла база отдыха «Весёлый роджер». На этой базе действовала временная экспозиция, посвящённая малой трассе Дороги жизни. Сейчас «Веселый роджер» закрыли, а на его месте появился Военно-исторический центр «Порт Кобона». Кстати, этот военно-исторический центр является филиалом Всеволожского музея «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова. Так что связь между обоими берегами гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. Как и во Всеволожском музее «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова в Кобоне появились реставрационные мастерские, которые доводят до совершенства технику, поднятую со дна Ладоги.

На территории бывшей базы отдыха уже работает интересная экспозиция. И если в Музее «Дорога жизни» вы можете получить информацию, в храме Николая Чудотворца – помолиться за блокадников, то в Военно-историческом центре вы увидите технику в движении. Ребята, которые работают в этой мастерской, например, Игорь Поленов и Евгений Борисов, – это уникальные специалисты, которых в России можно пересчитать по пальцам. Поднятая со дна и отреставрированная этими ребятами полуторка ГАЗ-АА в ноябре 2015 года участвовала на параде на Красной площади в Москве, а в августе 2017 года выступала на выставке военной техники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Кстати, следует упомянуть и про объявление, которое висит у входа в Военно-исторический центр «Порт Кобона»: координатор проекта «Водители Дороги жизни» – Николай Миронов – ищет истории и фотографии бывших блокадных шоферов. Их имена и фотографии выставлены на щите у входа в Военно-исторический центр. Если вы владеете какой-либо информацией по этому поводу, обращайтесь по электронной почте Nikolashka2705@mail.ru.

В Ленинградской области немало замечательных исторических мест, которые по существу являются музеями под открытым небом. В их числе и маленькая деревня Кобона, где туристы могут получить незабываемые впечатления о подвиге тех, кто спас Ленинград в блокадные годы.

Людмила ОДНОБОКОВА

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