Байкеры во главе с Александром Дрозденко ударили мотопробегом по Ленобласти в честь Дня Победы

Байкеры посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мотопробег по Ленинградской области, который состоялся сегодня, 8 мая. Колонну мотоциклистов возглавил глава региона Александр Дрозденко. В мотопробеге также приняли участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и руководители районных муниципалитетов.

Участники памятной акции возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и отдали дань уважения защитникам Родины у памятника «Полуторка» во Всеволожске и мемориала «Разорванное кольцо» на 40-м километре Дороги жизни.

– Наш мотопробег в канун 9 мая стал традиционным и продолжает оставаться связующим звеном между поколениями, поскольку на протяжении всего маршрута мы общаемся как с ветеранами, так и с молодежью, – сказал Александр Дрозденко. – У всех нас – участников автопробега – деды и прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной войны, многие из них не вернулись домой. И сегодня мы вспоминаем погибших солдат, офицеров, тружеников тыла, детей и стариков, а также благодарим тех, кто до сих пор остается в строю.

Мотопробег завершился на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо», где с участием ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников концлагерей прошел концерт, посвященный Великой Победе.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти