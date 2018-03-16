Как часто мы оказываемся в условиях выбора – будущей профессии, спутника жизни, друзей, места жительства и работы. Как правило, все мы очень серьезно подходим к вопросу выбора, даже если это касается просто одежды или просмотра кинофильма. Послезавтра для жителей России наступит ответственнейший момент – выборы президента, принимая участие в которых мы становимся причастными к судьбе своей страны. В преддверии главного политического события 2018 года – выборов Президента Российской Федерации – мы поинтересовались мнением наших читателей, жителей Всеволожского района, задавая им один вопрос: «Почему вы идете на выборы?».

Отдать голос – наше право!

Константин Викторович Шипачев, главный врач Всеволожской межрайонной клинической больницы:

– Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, – пословица верная всегда. Хотите, чтобы страной управлял тот лидер, кому доверяете именно вы, – идите и проголосуйте.

Право избирать и быть избранным доступно всем гражданам России, и добровольно отказываться от него – просто безответственно. Я привык решать все самостоятельно, поэтому, естественно, воспользуюсь своим правом голоса в процессе выбора президента. Считаю и твердо уверен в том, что это не только наше право, но и гражданская обязанность, долг, если угодно.

Проигнорировать это событие – значит проявить равнодушие к тому, как дальше будет жить страна. Поэтому обязательно пойду на выборы, чтобы отдать голос за дальнейший рост экономики, поддержку социальной сферы, образования, медицины – за стабильное государство.

Анатолий Петрович Савельев, пенсионер, житель Куйвозовского сельского поселения:

– Не люблю, когда решают за меня. Сам кую свою судьбу. Не пойти на выборы – значит, сознательно отказаться от права голоса. Никто не лишит меня моих прав, тем более я сам. Выборы – возможность повлиять на общее благополучие страны.

Наталья Скворцова, студентка Ленинградского областного университета им. А.С. Пушкина, жительница села Павлово:

– У нас есть возможность проголосовать именно за того человека, которого мы считаем действительно достойным быть президентом страны. Который способен сделать нашу жизнь лучше – благополучнее, безопаснее. Так почему бы нам не воспользоваться этой возможностью?! Я думаю, что мы не должны остаться равнодушными, ведь наши голоса могут определить то, как мы будем жить.

Ирина Васильевна Федулова, педагог дошкольного образования, жительница деревни Кудрово:

– На выборы пойду обязательно, чтобы мой голос был услышан! Я прожила большую жизнь, и никогда для меня не стоял вопрос – идти на выборы или нет. Не могу позволить, чтобы кто-то за меня проголосовал. Иду на выборы с надеждой на достойную жизнь для нас, наших детей и внуков, с верой в лучшее будущее без войны и межнациональных конфликтов!

Обязанность и долг

Виталий Васильевич Альшин, начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района:

– Вопрос, участвовать или нет в выборах, передо мной не стоит: это – мой гражданский долг. Считаю, что выборы – это реальная возможность участия граждан в политической жизни страны. И если нам дано право выбирать, то мы обязаны им воспользоваться.

Выбирая президента, мы, по сути, выбираем перспективу развития нашей страны на ближайшие годы. А это напрямую влияет на нашу жизнь. Считаю, что голос каждого избирателя важен стране.

Лично я с кандидатом давно определился. Год от года авторитет нашего государства растет в мировом сообществе, Россию уважают. Разве этого мало?

Лариса Федоровна Короленко, работник торговли, жительница поселка Бугры:

– Почему я пойду на выборы? А как не пойти?! Это же наша страна, за нее нужно переживать, душой болеть. Если мы живем в России, мы должны быть неравнодушны к тому, что происходит с ней. Мы и за себя должны переживать, мы ведь тоже часть страны. Будут нас признавать в мире или нет, будем ли мы жить достойно, зависит от того, кто будет руководить страной. А значит, и от нас, потому что это мы делаем выбор.

Иван Сергеевич Щербаков, водитель автопогрузчика, житель поселка Мурино:

– На избирательный участок по традиции ходим всей семьёй, так же поступим и 18 марта. Выборы главы государства – важнейшее политическое событие. В день голосования каждый может решить, кому бы он хотел доверить управление страной. Голосуя, мы выбираем будущее для себя и близких, своего населённого пункта, области, для всей страны.

Виктор Михайлович Рожнов, председатель Общественной палаты Всеволожского района, генеральный директор компании «Гриф»:

– Иду на выборы, потому что мне не все равно, в какой стране мы будем жить и трудиться. Проигнорировать это событие – значит, проявить абсолютное равнодушие к собственному будущему.

Лично для меня участие в выборах – это практический здравый смысл, возможность проголосовать за достойного кандидата, который поведет страну курсом дальнейшего развития экономики, политической стабильности, укрепления на всех мировых позициях.

Леонид Иванович Попович, пенсионер, житель деревни Бор:

– Считаю своим долгом посредством участия в голосовании выразить отношение к событиям, происходящим в стране и вокруг нее, поддержать того кандидата, с программой которого я согласен и связываю надежды на лучшее будущее нашего народа.

Уверен, что все избиратели должны принять участие в выборах и не прикрываться тем, что «голосуй не голосуй – все равно не будет по-нашему». Чем больше нас пойдет на избирательные участки и голосованием выразит свое искреннее личное мнение, окажет доверие тому кандидату, в которого, безусловно, верит, – тем более качественным будет наш выбор. А выбирать есть из кого…

Смотрим в будущее

Людмила Павловна Филаретова, директор Института физиологии им. Академика И.П. Павлова РАН:

– Участие в выборах – это не просто гражданский долг, это моё право выразить мнение о том, как должна развиваться страна. Это готовность взять на себя ответственность за сделанный выбор, за принятое решение. Рассуждения о правах человека становятся абсолютно несостоятельными, если вы сами не хотите пользоваться этими правами. Отказываясь от права выбора своего будущего, человек демонстрирует равнодушие и собственную незрелость, перекладывает ответственность на других людей. 18 марта я пойду на выборы, потому что желаю благополучия и процветания своей стране, потому что могу взять на себя ответственность за принятое решение.

Алиса Игоревна Александрова, домохозяйка, жительница деревни Канисты:

– На выборы я, конечно же, пойду. Всегда стараюсь смотреть телепередачи, где представляют кандидатов, знакомят с их программами. У меня двое детей и мне очень важно, чтобы они жили в мирное время, не знали бед и тревог, а всех нас защищала сильная современная армия. С выбором будущего президента я уже определилась и уверена, что это правильный выбор.

Аслан Галиев, предприниматель, житель деревни Кудрово:

– Я получил российское гражданство три года назад, и в выборах буду принимать участие впервые. Конечно, обязательно приду на избирательный участок и отдам свой голос за своего кандидата. Россия стала мне родной страной, здесь живут и учатся мои дети, здесь я имею возможность работать и зарабатывать. Я иду на выборы, чтобы и мой голос учитывался, верю, что большинство людей поступят так же.

Ольга Ивановна Соколовская, сотрудник управляющей компании, жительница города Сертолово:

– Мы часто жалуемся на всяческие недостатки, которые существуют в различных областях нашей жизни. Кто-то жалуется на плохие дороги, кто-то на ЖКХ, кто-то на начальников, забывая при этом, что очень многое зависит от нас самих.

Есть такие моменты в нашей жизни, когда каждый в силу своих гражданских прав может влиять на политику. Выборы президента – как раз такой случай. Это время, когда каждый может своим голосом повлиять на ту ситуацию, которая его устраивает или не устраивает, время, когда можно выразить недоверие или поддержать своего кандидата. Поэтому 18 марта года я проголосую и выражу тем самым свою гражданскую позицию.

Николай Кольцов, студент Санкт-Петербургского колледжа информационный технологий, житель города Всеволожска:

– Участвовать в выборах – это гражданский долг каждого человека. И никаких сомнений тут быть не должно. Только активная жизненная позиция позволит нам сделать нашу страну еще сильнее, а жизнь людей лучше. Мне не всё равно, кто будет нашим президентом. На выборы я иду и буду голосовать. Кстати, с выбором кандидата я уже определился, знаю, за кого отдам свой голос. Надеюсь, что и большинство людей также ответственно отнесутся к этому событию. Все мои знакомые ребята собираются голосовать.

Анна Николаевна Мартыненко, инженер-технолог пищевого производства, жительница поселка им. Морозова:

– Я иду на выборы, потому что хочу, чтобы мой голос учитывался. Это мое право, это моя обязанность! Проигнорировав это, я покажу, что мне все равно, как живу я, мои близкие, моя страна. Мне не все равно.

Александра Петровна Щеглова, медсестра Александровской больницы, жительница поселка им. Свердлова:

– Мы с мужем обязательно пойдем на выборы, потому что ценим то, что у нас есть, и хотим лучшего для наших будущих детей. Наши родители тоже пойдут – у них совсем другие взгляды на политику, но ведь на то дается нам такая возможность – выразить посредством голосования свои политические предпочтения.

Кирилл Владимирович Платов, преподаватель экономики и права СПбГУ, житель г. Всеволожска:

– Выбор – это, прежде всего, личная ответственность, которой нельзя бояться и не стоит избегать. Выборы – единственная законная и легитимная возможность оказать влияние на власть, серьезный политический инструмент, который гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем сотни «кухонных» разговоров.

Выборы – это реальная возможность участия граждан в политической жизни страны. Ведь именно народ согласно Конституции РФ является носителем суверенитета и единственным источником власти. И если нам дано право выбирать, дана возможность сделать нашу жизнь лучше, то мы обязаны прийти на выборы и проголосовать за достойного кандидата.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива