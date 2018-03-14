Этот год юбилейный для нашего районного Дома детского (юношеского) творчества, только что отметившего свой 65-­й день рождения. И мы продолжаем цикл публикаций о людях, посвятивших жизнь детям. Сегодняшний наш рассказ о двух преподавателях, в судьбе которых очень много общего. Сергей Павлович Пахомов и Владимир Николаевич Шумилов – спортсмены, туристы, приверженцы здорового образа жизни. Примерно в одно время пришли в сферу образования нашего района, избрав делом своей жизни работу с детьми в системе дополнительного образования. И эта работа получается у них по всем параметрам «на отлично». Без всяких натяжек они стоят на защите самого дорогого, что есть у нас: физического и духовного здоровья детей. Они знают, как нужно защищать наше с вами будущее и знают, как вырастить из них защитников Отечества.

«Делай, как я!»

…Один наш государственный деятель недавно рассказал с экрана ТВ притчу, назвав ее анекдотом. Пусть будет так, в конце концов, анекдот – тоже вид народного творчества. Суть притчи. Студентов просят ответить на вопрос: в чем разница между комиссаром и замполитом. Студенты задумались. И только у одного нашелся правильный ответ: «Комиссар говорит: «Делай, как я!» А замполит говорит: «Делай, как я говорю!»

Сегодня нам очень не хватает комиссаров. Наше время дает отчаянный запрос на человека умеющего, профессионального, знающего, как работать с подрастающим поколением, чтобы не происходило страшных, диких историй в современных школах, о которых все читатели наслышаны. Как оторвать наших детей от того же компьютера, в котором подростки ищут и находят ответы на свои вопросы, лежащие за гранью добра?.. Как современному «юноше, обдумывающему житье, думающему, делать жизнь с кого»? – найти человека, с которым можно и нужно дружить. Взрослого и мудрого, умеющего научить и показать на собственном примере все, что должен уметь и знать настоящий человек. Будущий мужчина, будущий защитник. И Шумилов, и Пахомов – именно такие люди. Недаром их, помимо профессионального интереса, связывает крепкая мужская дружба.

Действительно, в их судьбах много общего. Наверное, потому, что время, в котором начиналась биография каждого из них, было именно таким, каким было. Здорово было заниматься спортом и ходить в туристические походы, петь песни под гитару у костра и спорить до хрипоты, что важнее в современной жизни – квантовая физика или поэзия Евтушенко. Это было время шестидесятников. Не принято было биться за карьеру, а вот биться за идею – другое дело. Не принято было «косить от армии». И каждый отдал Родине долг, как положено. Владимир Шумилов после окончания Московского электротехнического института попал в элитные войска ВВС. Служба проходила на далеком Амуре, в небольшом городке Завитинске, где стояли два авиационных полка. Был отличным техником, готовил самолеты к вылету, и уже тогда стал чемпионом округа по спортивному ориентированию, в которое буквально влюбился еще в институте.

Сергей Пахомов был призван тоже в элитные войска, только ПВО. И после окончания Ленинградского института культуры будущий учитель рисования и черчения был направлен в Ленинградский военный округ, в поселок Тайцы. Был готов защищать небо страны. Но судьба распорядилась иначе. Очень скоро командиры заметили, что рядовой Пахомов любую свободную минуту что-то рисует. Посмотрели, прикинули, имеет ли смысл получить еще одного рядового радиосвязиста или направить парня в сферу, где ему нет равных. Так он стал художником-оформителем Комнаты боевой славы полка.

– Я уже к тому времени понял, отработав в школе до армии всего три месяца, – рассказывал Сергей Павлович, – что школа – это не мое. Честное слово, но прав поэт: «Служенье муз не терпит суеты!» Рисовать надо в тишине, создавать полотна в лучшем случае наедине с природой или с натурой. Чтобы работать в школе, нужны нервы-канаты. Спрашивается, как я при этом всю жизнь отработал с детьми? Все просто: во Дворец пионеров, потом в Дом творчества, в любые кружки дополнительного образования приходят дети, которые хотят и желают научиться. Бросить спичку в этот костер желания – это уже задача преподавателя. Важно, насколько ты «горишь сам» и много ли умеешь. Мне, например, доставляет удовольствие что-то делать своими руками, и с еще большим удовольствием я учу этому детей.

«В стране свершений»

Так называется только одна из программ, придуманных и разработанных С.П. Пахомовым. Она рассчитана на детей от 10 до 18 лет, будит творческую фантазию, оттачивает мастерство и по плечу каждому, кто желает многому научиться. Без Пахомова не проходит ни одно районное или региональное мероприятие туристско-краеведческого направления, он первый помощник в работе информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», и в День защиты детей именно Пахомов помогает организовать и вывезти детей на берег Ладоги и провести с ними занятия по живописи.

Это он придумывает все нужные логотипы для Дворца, все почетные грамоты ДДЮТ, которые выполнены с большим юмором и мастерством. Одним словом, он главный человек в оформительских делах. А еще есть вещи, которые Пахомов совсем не обязан делать, но делает это с присущей творческому человеку самоотдачей. Ежегодные конкурсы и выставки «Творчество наших земляков» в поселке, где живет, – в Рахье. Не устает искать, ищет и находит таланты, помогает их становлению. Такая уж беспокойная натура.

Пахомов может в дождь одной спичкой разжечь костер, не спать в походах сутками, охраняя сон и покой ребят, если нужно – сварить суп «из топора» и нести два рюкзака, если у кого-то из его подопечных остается мало силенок. «И вообще, Сергей Павлович найдет выход из любой, самой сложной ситуации!» – говорят о Пахомове сами дети, ходившие с ними с походы и выросшие на преодолении сложностей. Было: потерял весло на крутых перекатах горной речки. А у байдарки, как известно, только одно весло. Почти километр тащил байдарку по суше, где волоком, где на собственных плечах, пока не прибились к какой-то давней стоянке туристов. Из ничего, из подручных средств, выправил старые консервные банки, нашел подходящее деревце, срубил новое весло. Дошли, доплыли.

Еще было хуже. Перевернулась байдарка новой модификации под названием «Щука». Из нее практически невозможно выбраться, она как бы юбкой опоясывает спортсменов. Они были вдвоем с женой Еленой на реке Киреть. Это Карелия, и один из самых опасных ее порогов – Мураш. Было несколько мгновений ужаса, но Пахомов не растерялся, он бил ногами внутри байдарки до тех пор, пока не «выбил» жену не поверхность воды, а затем уж выбрался сам, оставив опять в потоке весло, сорвало даже зашнурованный ботинок. Жена больше на байдарках по порогам не сплавляется. Несколько минут пережитого ужаса хватило. А он – ничего! Дело привычное, как говорится. И в путь, к новым свершениям. Поясняет:

– Если кто уже подышал этим воздухом путешествий и дальних дорог, его не остановить. Признаться, я думал, что все эти сложности, горы, пороги, перекаты, все эти подвиги на сложных маршрутах – дело таких… Рэмбо, Шварценеггеров. Мне повезло, я в свое время встретил Виктора Александровича Рылова, который руководил сначала туристической секцией во Дворце пионеров, потом Станцией юных туристов. Он-то меня и поставил на тропу, научил всему, что умел сам. И я со временем понял, что горы покоряют совсем не супергерои. Сила духа – вот что главное. Бывает, что мышцы не выдерживают, мышцы сдаются, а дух тебе говорит: «Иди дальше! Преодолевай!» И это же я всегда ребятам говорю: «Преодолевайте себя, свою слабость, свой страх, тело крепчает только в преодолении препятствий. И тогда все будет, как у Владимира Семеновича: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди»!

Надеюсь, что у Сергея Павловича Пахомова еще впереди много разных вершин. Но самой главной вершины он уже достиг: вершины профессионального мастерства. Хотя… нет предела совершенству. А позади – одиночные походы на байдарках по Вуоксе, Карелии и Кавказу. Водил детей в походы самой разной сложности, в том числе многодневные. Работал с особенными детьми, приучая их к жизни в социуме. Водил в походы и так называемых «трудных детей», проще говоря – учащихся спецшколы. Со знанием дела утверждает: «С такими детьми не только суперсложно, но и суперинтересно работать. Дисциплина у них при этом железная, дети сильные, готовые к трудностям и физически, и психологически, потому что они привыкли свое место под солнцем отвоевывать. Хулиганы, конечно, но это активные люди сами по себе, готовые и в огонь, и в воду. Надо только вовремя им объяснить, во имя чего? Какие цели? Объяснить, где та тонкая грань между добром и злом, и всегда ли «добро должно быть с кулаками»…

«Там, где мой дом, – пахучий лес…»

– Я выбрал компас, карту и детей осознанно, – говорит и Владимир Шумилов. Они и внешне чем-то похожи с Пахомовым. Действительно, совсем не терминаторы, скорее даже наоборот. Но что в одном, что в другом живут и мужество, и решимость, умение держать удар и не пасовать перед трудностями.

Владимир Шумилов – легендарная личность не только в истории районного Дворца творчества, он известен далеко за пределами Ленинградской области. Участник и призер многих региональных и международных соревнований по спортивному ориентированию. Кандидат в мастера спорта. Почти три десятка лет работает в ДДЮТ Всеволожского района в туристско-краеведческом отделе педагогом дополнительного образования. Воспитывает ребят по индивидуальной программе «Обучение юных ориентировщиков». Среди его воспитанников – 15 мастеров спорта, еще больше кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. И все это, к немалому удивлению профессионалов, – достижения школы спортивного ориентирования не Санкт-Петербурга, а не очень большого поселка Кузьмоловский в Ленинградской области. Кузьмоловская школа имеет давние традиции, очень талантливых преподавателей и таких же талантливых учеников.

– Мне кажется, что это не я выбрал спортивное ориентирование, – рассказывает Владимир Шумилов, – а оно выбрало меня. Компас и карта, неведомые лесные тропинки – моя судьба. И, конечно, дети. Есть люди, мои коллеги, которые никогда не будут работать с детьми. Не хотят, а кто не хочет, тому не дано. А я еще в армии задумался: хочу ли допустить, чтобы спортивное ориентирование умерло во мне, и хочу ли я быть профессиональным тренером? И понял, что не хочу ни того, ни другого. Я хотел свой, уже к тому времени кое-какой опыт кому-то передать, вовлечь в этот круг как можно больше людей. Но понял, что взрослым мой опыт уже передавать поздно. Тем более что спортивное ориентирование – это не только спорт, это образ жизни. Я попробовал еще в институте – у меня уже в МЭИ был первый разряд – работать со своими однокурсниками. Сидим, поем песни у костра, душевно разговариваем. На десять минут отлучаюсь в палатку, а возвращаюсь – над поляной уже витает спиртной дух. А я этого терпеть не могу! Ни спиртного духа, ни табачного. И лес, наш вид спорта с этими вещами просто несовместим, на мой взгляд. Ты как разведчик. У тебя должен быть трезвый и острый взгляд, чтобы читать карту и выбирать маршрут, а чтобы тебя не вычислили, не опередили, – запах табака не должен тебя сопровождать на тропе. Это мое глубокое убеждение, что все эти вещи ужасно, разрушительно действуют на человечество. И поэтому первое, что я говорю своим детям: «Если хотите заниматься этим видом спорта, вы должны принять мою веру. Никаких сигарет, спиртного и тем более наркотиков. Впрочем, это несовместимо ни с каким спортом. Поэтому футболист в баре с бокалом шампанского для меня – нонсенс.

Может быть, кому-то покажется, что есть в позиции Шумилова что-то категоричное, даже диктаторское. Ничего подобного! Но он выбрал работу с детьми сознательно, чтобы в том числе прививать им вкус к здоровому образу жизни. Но самое главное – его личная увлеченность, фанатичная преданность этому виду спорта притягивают к нему единомышленников и соратников, которые со временем становятся друзьями.

– Я ведь детей выбрал не только потому, что, на мой взгляд, здоровье нации – самый главный сейчас вопрос, – считает Шумилов. – И чем больше я смогу на своем пути собрать детей, направить по правильному пути, тем лучше будет для будущего нашей страны. Я сознательно выбрал местом жительства Ленинградскую область, просто влюбившись в ее природу на одних соревнованиях еще до армии. В 70-м году я проходил практику в трамвайном парке имени Коняшина, познакомился с потрясающим человеком, спортивным ориентировщиком из Питера Александром Михайловичем Бровиным. Знакомство с этим человеком и с новыми маршрутами по Карельскому перешейку – эти удивительные горы, озера, лес, мох, болота, – я был просто потрясен. До того меня влюбили в этот вид спорта два наших московских мастера спорта по ориентированию – Виктор Сергеевич Махов и Юрий Григорьевич Емельянов. Они были самыми лучшими, самыми быстрыми ориентировщиками Москвы. Емельянов меня, в общем-то, научил и правильному бегу, научил, как готовить себя к старту, правильному питанию, потому что он был вегетарианцем. И я уже к армии был довольно-таки опытным спортсменом. Когда служба заканчивалась, сделал все, чтобы меня распределили в Ленинградскую область, хотя мог поехать в любой уголок страны. Но, повторюсь, уже был влюблен в дивную природу Ленинградской области, хотел здесь жить, работать и заниматься своим любимым видом спорта.

Спрашиваю Владимира Николаевича, чем же так интересен молодежи именно этот вид спорта, какие качества надо воспитать в человеке, чтобы он не боялся, к примеру, ночного леса и умел читать карту незнакомой местности, как открытую книгу. И вот что он отвечает:

– Три кита, на которых стоит ориентирование: это физическая подготовка, техническая и психологическая. Надо все хорошо и даже отлично делать: и бегать, и прыгать хорошо, уметь читать и рисовать карту, надо не бояться ночного леса, а получать удовольствие от той красоты, которая тебя окружает. И самое главное – преодолеть чувство страха. Страха потеряться в лесу, страха, что тебя не найдут. И если я правильно залью ребенку «масло в голову» – это хотя и сленговый, но почти профессиональный термин в нашем деле, и если ребенок научится правильно читать карту, любить карту, понимать карту, – ему обязательно понравится ориентирование, он влюбится в него и пойдет по этому пути, уже не сворачивая с него.

У меня есть такое упражнение для ребят. Я говорю: «Представьте, что вас забросили как десантника с парашютом, и вы попали в совершенно незнакомый вам лес. Но у вас есть карта этого леса, ваша задача – определиться на местности, и если вы выйдете на дорогу, то вас могут запеленговать и захватить. Ищите свой, безопасный путь». И так мы с ними «десантируемся» раз десять для начала, и у ребенка вырабатывается до автоматизма поиск на месте, и чувство страха их просто не успевает захватить. А потом – это все родители отмечают: они так здоровеют на свежем лесном воздухе, и хотя спортивное ориентирование – это спорт для личностей, для одиночек, чувство локтя, команды тоже появляется. Они не пасуют перед трудностями, умеют принимать правильные решения и брать на себя ответственность. У ребят проявляется характер и решимость, готовность к трудностям и желание помочь тем, кто слабее. Наверное, это главное?

Вместо эпилога

Думаю, да. Мы как-то не говорили специально с нашими героями о таком сильном чувстве, как патриотизм. Но я точно знаю: воспитанникам и Сергея Павловича Пахомова, и Владимира Николаевича Шумилова оно не чуждо. При этом мальчишки растут настоящими мужчинами, а девушки остаются не слабой, но все же прекрасной половиной человечества. Что еще добавить к биографии наших героев, комиссаров наших дней? У Пахомова четверо своих детей, 11 внуков. Практически всех с детства водил в походы, одна из внучек, Елизавета Никитина, выросла в заслуженного мастера спорта, играет в мини-футбол, другие пошли в дедушку и отца – люди творческие, в том числе художники и дизайнеры. У Владимира Шумилова его единственная любовь ушла из жизни 11 лет назад. Своих детей у них, к сожалению, не было. Впрочем, это не так. 15 мастеров спорта, множество кандидатов и перворазрядников, десятки и десятки воспитанников – это все его дети. И без них, без своего дела Владимир Шумилов не мыслит жизни. А еще он уже не один десяток лет – член удивительного сообщества – клуба авторской песни «Восток». И ни один костер не обходится без того, чтобы Шумилов не попел любимое и избранное. Он и нам спел на прощанье: «Сними ремень с усталых плеч, смотри, над лесом гребень скал. Здесь перекресток наших встреч, я по нему так тосковал!» И он по-прежнему ждет на этом перекрестке новых друзей, новых мальчишек и девчонок, готовый принять их в свои объятья. Совсем как герой известного романа. Помните? «…Мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. …Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

На фото сверху – Владимир Шумилов;

на фото снизу – Сергей Пахомов.

