Тысячи бегунов покорили марафон «Дорога жизни»

Вчера тысячи спортсменов и просто любителей бега вышли на знаменитую Дорогу жизни, чтобы совершить марафонский забег в память о погибших жителях блокадного Ленинграда и его героических защитниках.

В нынешнем, 49 по счету марафонском забеге по Дороге жизни приняли участие более двух тысяч человек. Всего было подготовлено три дистанции на 5, 21,097 и 42,195 километра. Самый протяжённый маршрут стартовал от мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Все марафонские дистанции заканчивались у монумента «Цветок жизни».

Вечером состоялся концерт и торжественная церемония награждения победителей, где прозвучали официальные поздравления. Вот как откликнулся на событие глава Всеволожского района Андрей Низовский:

– Мы должны быть достойны памяти тех, кто сохранил для нас Ленинград, кто подарил мир и свободу будущим поколениям. Мы должны быть искренни в словах и честны в наших делах.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА







