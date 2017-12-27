Градсовет Ленобласти оценил новые проекты застройщиков

Сегодня, 27 декабря, состоялось заседания Градостроительного совета Ленинградской области, на котором проектировщики представили эскизы новых микрорайонов 47-го региона.

Члены градсовета рассмотрели материалы по обоснованию изменений в генеральный план Муринского поселения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. На территории в 350 га в южной части Мурино предполагается создание многофункциональной административной и образовательной зоны с зелеными насаждениями вдоль реки Охты, а не очередной зоны под массовую жилую застройку. Также уточняется улично-дорожная сеть Мурино, в частности, учитывается проект завершения Пискаревского проспекта. В связи со значительным количеством замечаний заказчикам и разработчикам рекомендовано продолжить работу над проектом.

Также рассматривался эскиз планировки территории, площадью 40 га, расположенной в Заневском поселении между улицей Строителей и КАД. В границы проектирования входят вся сопутствующая инфраструктура, в том числе два детских сада по 210 мест, один – на 110 мест и одна школа на 1 000 мест. Этажность не превышает 16 этажей. Перспективное население – 10 100 человек. К проекту было высказано существенное количество претензий с точки зрения дорожно-транспортной инфраструктуры, соответствия его документам территориального планирования и обеспеченности социальным объектами. Проект отправлен на доработку.

Кроме того, Градсовет одобрил (с учетом замечаний) эскиз планировки территории площадью 100,65 га, расположенной в Дубровском поселении.

Был дан зеленый свет проекту изменений в генеральный план Аннинского поселения Ломоносовского района.