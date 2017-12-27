Градостроительный совет правительства Ленинградской области одобрил эскиз застройки территории в Дубровском поселении. На участке площадью более ста гектаров в соответствии с планировкой появится квартал средней этажности, то есть застроенный домами от четырех до восьми этажей. Расчетная численность населения нового жилого квартала составляет 7 143 человека, общая площадь жилой застройки комфорт-класса – 250 тысяч квадратных метров. Социальная инфраструктура предполагает строительство школы с бассейном на 650 учащихся двух детских садов общей вместимостью 430 человек.

Центральная часть проекта – лесопарк с велодорожками, связанный с прибрежной зоной. Проектом также предусмотрено развитие набережной Невы, там планируется организовать причал и пляж, построить гостиницу и стадион. Многоярусные паркинги планируется вынести за территории дворов.

Однако в реализации проекта может возникнуть серьезная проблема – наличие внутри квартала земель, принадлежащих лесному фонду. Участники градсовета рекомендовали согласовать с ведомством изменение статуса земель, либо пойти путем создания лесничества и его дальнейшей эксплуатации как зоны отдыха.

Для реализации проекта также необходимо внести изменения в ППЗ и генплан Дубровского поселения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ