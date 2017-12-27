Страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%. И произойдет это не с 1 февраля, как в прошлых годах, а на месяц раньше – с 1 января.

Федеральный закон, предусматривающий данную меру, был принят Госдумой в третьем (заключительном) чтении 15 декабря. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Средний размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 15 320 рублей, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 15 830 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге средний размер социальной пенсии вырастет до 8 420 рублей, сообщают в Управлении пенсионного фонда РФ во Всеволожском районе.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.