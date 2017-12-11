«Ханука» зажжет свечи во Всеволожске

14 декабря в Культурно-досуговом центре «Южный» во Всеволожске (ул. Московская, д. 6) проведут традиционный областной еврейский праздник «Ханука» — древний иудейский праздник зажжения свечей. Начало в 16.00.

В праздновании «Хануки» примут участие жители Всеволожска, гости из других городов и районов Ленинградской области, представители разных национальностей и вероисповедания, члены национально-культурных общественных организаций региона.

В фойе Досугового центра будут развернуты выставки книг и картин, предметов быта и декоративно-прикладного искусства.

Традиционно в рамках праздника состоится зажжение меноры — Ханукии — светильника с восемью свечами, а также угощение гостей праздника пончиками с вареньем — суфгания. В концертной программе примут участие творческие коллективы национально-культурных объединений.

Вход свободный!