Сегодня, 5 декабря, в КДЦ «Южный» города Всеволожска состоялось торжественное открытие форума «Биржа деловых контактов».

Проводится мероприятие под эгидой серии сессий по самозанятости для участников проекта «Займись делом». Организаторами форума выступили сразу несколько комитетов Ленинградской области. Мероприятие объединило чиновников, начинающих бизнесменов и опытных предпринимателей. Участники форума отметили, что цель подобных инициатив – развитие предпринимательства в 47-м регионе, обмен мнениями и установление деловых контактов.

– Уверен, что в этом зале собрались не только нынешние, но и будущие миллионеры, – отметил, открывая форум, председатель комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. – Думаю, что благодаря предпринимательскому сословию экономика нашего родного края – Ленинградской области – будет только расти. Безусловно, любой бизнес сопряжен с трудностями. Думать о том, что всего можно добиться легко и сразу – легкомысленно. Путь к успеху и звездам лежит через тернии. Выживает самый целеустремленный. А любая неудача делает бизнес только сильней.

– На недавней встрече предприниматели открыто рассказали о своих проблемах, и сейчас мы пытаемся их решить, – заявил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – По итогам было принято решение выделить 10 миллионов рублей для микрофинансирования предпринимательской деятельности. Думаю, что такие дискуссионные площадки позволяют выявить болевые точки, чтобы в дальнейшем продуктивно сотрудничать с бизнес-сообществом. В нашем районе один из самых лучших Фондов поддержки предпринимателей.

– Предпринимательское сословие одно из самых востребованных в Ленинградской области, – подчеркнула председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Конечно, бизнесмен должен тщательно изучить ту сферу, в которой решил начать свое дело. Больше всего область сегодня нуждается в малых и средних предпринимателях, готовых развивать производство, сельское хозяйство и сферу услуг.

Среди участников форума были и знаменитые молодые предприниматели-миллионеры. К примеру, Никита Куракин – выпускник Оксфорда, серийный предприниматель основал социальную сеть – Ya-Do.ru, у которой сегодня более 180 тысяч подписчиков. А вот Валерий Астанчук основал первый детский образовательный лагерь Haglar и благодаря своему успеху стал героем программы «Пусть говорят» на «Первом канале». Все они считают, что для того, чтобы бизнес был востребованным и успешным, нужно не бояться ошибок, ведь только пройдя сквозь «огонь, воду и медные трубы», можно добиться настоящего успеха.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА