В мире преступных страстей

Сегодня в газете «Всеволожские вести» вышел очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о дерзком ограблении сертоловского пенсионера группой лиц, скрытых под «балаклавами», и облегчивших кошелек пострадавшего на 400 тысяч рублей; о произошедших в один и тот же день двух дорожно-транспортных происшествиях, унесших человеческие жизни; о ночном пожаре в деревне Новые Осельки, в котором по счастливой случайности никто не пострадал.

Также поклонников рубрики ожидает рассказ о неожиданных «осадках» в виде куриных окорочков, ненадолго покрывших участок КАД в районе развязки с Мурманским шоссе, подробности пьяной ссоры, окончившейся убийством, а также информация о задержании иностранного гражданина, находящегося в межгосударственном розыске.