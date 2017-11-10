4 ноября скончалась старейшая жительница Всеволожского района Валентина Александровна Кокорева. Ей было 104 года. За плечами – очень трудная жизнь, в которой были и советско-финская война, и война Великая Отечественная, и непростые послевоенные годы, когда женщине, пережившей ужасы концлагерей, попросту трудно было найти работу.

Врач-невропатолог В. А. Кокорева войну встретила в Брестской крепости – во время своего ночного дежурства в госпитале, и на насколько лет оказалась в фашистском плену.

После войны она работала в медицинских учреждениях Всеволожского района, много лет лечила сотрудников ГИПХа в Кузьмоловском.

О своей непростой судьбе она рассказывала не раз, в том числе и читателям газеты «Всеволожские вести». В 2015 году в журнале «Нева» была опубликована ее автобиографическая повесть «Век человеческий» – о том, что пришлось пережить и что помогло выстоять.

К 100-летию Валентины Александровны при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вышла книга ее стихов «Когда вспоминаю – молодею». Есть там такие строчки:

А мне отдохнуть бы немного,

Устала, как загнанный зверь.

И мне не пойти уж в дорогу…

Лишь смерть открывает мне дверь.

Валентина Александровна, несмотря на невероятно трудную жизнь, перешагнула вековой рубеж. Пришла пора отдохнуть…

Светлая память!