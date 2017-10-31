Торжественное чествование супружеских пар, проживших в браке пятьдесят и более лет, состоялось в Культурно-досуговом центре «Южный» 30 октября. Виновников торжества ждали поздравления официальных лиц, праздничные подарки творческих коллективов района – песни, танцы, стихи, выступления артистов.

В церемонии награждения приняли участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, заместитель главы по социальному развитию Елена Фролова, представитель Всеволожского ЗАГСа. «Благодатным», «бриллиантовым» и «золотым» юбилярам вручили памятные медали, благодарности, подарки и цветы.

Первыми поздравления, по «старшинству брака», принимали Анна Петровна и Владимир Сергеевич Токаревы, чьи сердца стучат в унисон уже 70 лет. Их брак был зарегистрирован 12 июня 1947 года, живут супруги во Всеволожске.

Уже шестьдесят лет идут по жизни рядом Майя Григорьевна и Александр Иванович Бойко (Всеволожск), Виктор Филиппович и Вера Ивановна Вашека (Дубровка), Константин Георгиевич и Нина Михайловна Егоровы, Василий Михайлович и Галина Григорьевна Колыгины (Сертолово), Николай Кириллович и Раиса Ефимовна Никерины (Гарболово), Владимир Лазаревич и Нина Игнатьевна Фесенко (Всеволожск).

А по случаю пятидесятилетия совместной жизни поздравления получили сразу 24 пары из разных поселений Всеволожского района!

У каждой семейной четы – своя история, свои уникальные воспоминания, но есть у всех юбиляров одно общее качество – верность, которую они пронесли через десятилетия.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА