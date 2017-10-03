Вчера, 2 октября, в ходе рабочего совещания, посвященного окончанию работ в месте организации движения автомобилей под кольцевой автодорогой в поселке Мурино, председатель дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский сообщил, что так называемый «прокол» будет открыт до конца недели, предположительно, в пятницу. Торжественная церемония открытия дороги не запланирована.

Также областной чиновник пояснил, что «прокол» будет двухполосным и соединит Мурино с Верхней улицей Санкт-Петербурга, которая идет параллельно КАД и выходит на проспект Культуры. Прежнюю дорогу, на которой ежедневно собираются многочасовые пробки, оставят действующей. Таким образом, транспортный поток из Мурино разделят пополам.

«Проезд на 50% разгрузит транспортные потоки Мурино. Теперь у жителей есть выбор, по какой дороге выехать. Поток поделён на нижнюю и верхнюю дороги», – сказал председатель дорожного комитета.

План решения вопроса транспортной доступности Мурино и Нового Девяткино был представлен ещё в прошлом году. Открытие движения автомобилей под КАД до улицы Верхней, чтобы жители западного Мурино могли выезжать на проспект Культуры с двух сторон, – это первый этап строительства развязки с КАД в створе Гражданского проспекта. Длина участка 367 метров, а стоимость – 108 миллионов рублей.

В транспортном блоке правительства подчеркивают, что «прокол» – лишь первый этап решения проблем Западного Мурино. В будущем здесь планируют построить полноценную развязку с КАД.

Как сообщил на совещании Юрий Запалатский, на очереди – строительство развязки на КАД в районе метро «Девяткино». Затем настанет очередь платной автомагистрали от КАД до трассы Петербург – Матокса в створе Пискаревского проспекта. Ее длина составит 7,4 км.