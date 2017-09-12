«Ещё не знают на земле страшней и радостней дороги…»

В Рахьинском городском поселении, у братской могилы «Ладожский курган», ежегодно проходит памятная акция, посвященная Дню открытия ледовой трассы Дороги жизни. 12 сентября в память о 76-летней годовщине этого события у мемориала вновь состоялся торжественно-траурный митинг, в котором приняли участие ветеранские организации из всех муниципальных образований района и школьники.

Мемориал «Ладожский курган» был создан по инициативе и при участии красных следопытов Вагановской восьмилетней школы. Он хранит вечную память о военных моряках Ладожской военной флотилии, о военнослужащих Высшего военно-морского гидрографического училища им. Орджоникидзе, о сотрудниках Гидрографического управления ВМФ, о врачах-выпускниках Военно-морской медицинской академии, о курсантах и офицерах Военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского, о воинах железнодорожных войск, о водителях автомашин и других героях Ладоги, погибших в дни блокады Ленинграда на Дороге жизни.

Поэтическим прологом к митингу стали потрясающие стихи Ольги Берггольц, написанные о блокаде великого города на Неве, которые многие участники митинга слушали со слезами на глазах. В митинге приняли участие глава администрации Всеволожского района А.А. Низовский; глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун; ветеран Великой Отечественной войны капитан 1-го ранга Г.А. Баско; ветеран Великой Отечественной войны, командир взвода разведки В.Д. Молев; председатель Молодежного совета при администрации района Дмитрий Звонарев. Школьница Диана Логинова прочла стихотворение нашего замечательного поэта Анатолия Молчанова.

Панихиду на Ладожском кургане отслужил настоятель храма Св. великомученицы Варвары в пос. Рахья Олег Патрикеев. В память обо всех погибших на Дороге жизни была объявлена минута молчания.

Завершился торжественный митинг церемонией возложения венков и живых цветов от администрации Всеволожского района, от ветеранских организаций, от поселений Всеволожского района, от учащихся школ и школ искусств Всеволожского района. Возложили цветы к мемориалу и представители белорусской делегации в составе тридцати человек.

После окончания митинга А.А. Низовский встретился и поговорил с представителями делегации, белорусы подарили главе администрации Всеволожского района иллюстрированный альбом о Бресте.

По традиции все участники митинга спустились по крутому берегу к озеру для возложения венков и живых цветов в воды Ладоги, которая в этот день была на удивление миролюбивой. Но в годы блокады вела себя по-разному: для кого-то она стала спасением, для кого-то – гибелью.

– Но Ладога, как и все мы, помнит всех, кто в суровые годы войны соприкоснулся с ее стихией! – сказал в завершение мероприятия ведущий митинга Сергей Бражник.

В тот же день Музей «Дорога Жизни» отметил 45-ю годовщину со дня своего основания. В программе праздничного мероприятия были включены: тематический концерт «Ладога – дорога жизни в сердце навсегда» в исполнении детских и взрослых творческих коллективов Бугровского и Рахьинского поселений, награждение участников конкурса детского рисунка «Во имя жизни на земле», акция «Голубь мира» и полевая кухня.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА