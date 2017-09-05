Кузьмоловский и Благовещенск вновь объединил телемост

Сегодня, 5 сентября, в Кузьмоловском городском поселении состоялся очередной телемост с Благовещенском. Это вторая встреча с городом на Амуре в прямом эфире, посвящённая теме войны.

Первая встреча кузьмоловских и благовещенских школьников прошла в январе и была посвящена знаменательной дате для всех петербуржцев – Дню снятия блокады. Это и стало отправной точкой цикла «Расскажи мне о войне».

На этот раз школьники Дальнего Востока рассказали своим сверстникам из Ленобласти о событиях семидесятидвухлетней давности – окончании Второй мировой войны и победе над Японией, сообщает пресс-служба администрации Кузьмоловского поселения.

Специально для телемоста была проведена поисковая работа. Найдены материалы и живые свидетели тех далеких событий. Во встрече приняли участие ученики и преподаватели Кузьмоловской школы, ветераны, дети и внуки участников советско-японской войны.