Очистим от мусора любимый город

9 сентября во Всеволожске и Всеволожском районе Ленинградской области состоится масштабная акция по уборке мусора под эгидой проекта «Сделаем!». В один день будет убрано несколько десятков несанкционированных свалок в местах отдыха горожан, на природных территориях, на объектах культурного наследия и местах боевой славы.

Участники и организаторы каждой уборки – добровольцы экологических движений и общественных организаций, сотрудники компаний, местные жители, как из Всеволожска и населённых пунктов Всеволожского района, так и из Петербурга. Часть свалок будет ликвидирована коммунальными службами. Проект реализуется общественной организацией «Мусора.Больше.Нет» при поддержке комитета по печати и связям с общественностью и администрации Всеволожского района Ленинградской области.

На сегодняшний день запланировано 10 уборок во Всеволожске и 1 – в городе Сертолово. В Сертолово будут убирать лес за магазином «Магнит», а во Всеволожске – берега 1-го и 2-го Ждановских озёр, озера Южного, парк Софиевка, Верхний и Нижний парк Румболовской горы, зелёную зону рядом с Кладбищем Святой Регины и Братским кладбищем. Ряд точек на карте ещё ждут своих организаторов – это озёра Круглое, Большое, Длинное, несколько участков вдоль реки Лубья. Список акций формируется по ссылке: http://vk.com/topic-143225879_35972256.

На 6 сентября организаторы планируют стартовую уборку на Дороге жизни – у памятника «Цветок жизни» или вдоль улицы Культуры, о чём будет сообщено дополнительно.

10 сентября, на следующий день после большой уборки, все участники и организаторы будут приглашены на семейный фестиваль «Зелёный Всеволожск», который пройдёт во Всеволожском Центре культуры и досуга на Колтушском шоссе, д. 110.