До конца 2018 года в Янино будет построен новый спортивный комплекс

К декабрю 2018 года в Заневском поселении появится еще один инфраструктурный объект районного значения – к возведению готовится физкультурно-спортивный комплекс в поселке Янино на 42 места.

Уже заключен договор на строительство с ООО «Строительные интеллектуальные системы», сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения. Строительство стадиона с площадью застройки 16 531 кв. м обойдется бюджету поселения в 114 млн 332 тыс. рублей. Для сравнения, изначально на эти цели закладывалось более трехсот миллионов. «Столь существенная оптимизация средств, к которой мы пришли в итоге, ни в коем случае не сужает круг поставленных задач. Янинцы получат полноценный современный комплекс сооружений. Проектная мощность стадиона позволит использовать его не только для нужд Янино, но и для всего Всеволожского района. Спорт необходимо приближать к населению», – подчеркивает глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.

По проекту, универсальный комплекс типа «зима-лето» будет оснащен зонами для выполнения таких дисциплин, как: игры в футбол, баскетбол и теннис; бег по кругу и по прямой; прыжки в длину и высоту; прыжки с шестом. Кроме этого, предусмотрено наличие вестибюля, раздевалок, медицинского пункта, служебных помещений и паркинга. Вся инфраструктура приспособлена под нужды людей с ограниченными возможностями.

Расположится стадион в границах густонаселенного жилого квартала вблизи среднеобразовательной школы. «Своим появлением стадион в Янино решит целый комплекс вопросов. Речь идет и о повышении инвестиционной привлекательности территории, и о профилактике детской безнадзорности, и о вовлечении населения в массовые виды спорта. Футбол в конце концов в поселении поднимем на новый уровень», – отмечает Вячеслав Кондратьев.