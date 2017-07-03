В минувшую субботу во Всеволожском районе прошел традиционный марийский праздник «Пеледыш пайрем». Двери Музея-усадьбы «Приютино» были открыты всем, кто захотел взглянуть на «Праздник цветов», организованный уже в 6-й раз представителями Марийской автономии в Ленинградской области.

Дала старт мероприятию начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Наталья Краскова. Она обратила внимание гостей на особую атмосферу, царящую в Приютино: «Мы встречаемся в уникальном месте – для нашей Всеволожской земли и в целом для всей России. С усадьбой «Приютино» связаны имена великих деятелей культуры и науки России, так называемый Пушкино-Оленинский кружок, который всегда славился приверженностью к многонациональным традициям. Разрешите выразить вам огромные слова благодарности за взаимное сотрудничество с автономией Марий Эл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области… Мы и далее будем улучшать и развивать наши взаимные творческие связи и интерес к национальным культурам друг друга. С праздником вас, с Пеледыш пайрем!»

В летнем торжестве, помимо многочисленной марийской делегации, приняли участие представители многих автономий и диаспор Санкт-Петербурга и Ленинградской области – коми, вепсы, ингерманландские финны. Гости исполняли песни на языках своих народностей и проводили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Фото Антона КРУПНОВА