11 июня в храм Архистратига Божия Михаила, находящийся при Всеволожской клинической межрайонной больнице, будет принесена часть честных мощей святителя Луки архиепископа Крымского (Войно-Ясенецкого) на постоянное место пребывания. Торжества по этому случаю возглавит правящий архиерей епископ Выборгский Игнатий. Начнутся праздничные мероприятия в 9.00 встречей приносимых мощей
40 человек были эвакуированы при ликвидации пожара во Всеволожске
5 июня поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном жилом доме в городе Всеволожск. К месту незамедлительно выехали огнеборцы 93 и 96 пожарно-спасательных частей.
По прибытию пожарным расчетом была произведена разведка и установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Вскрыв дверь в квартиру с помощью бензореза, бойцы приступили к работе. Чтобы избежать жертв среди жильцов дома, руководителем тушения пожара было принято решение о немедленной эвакуации 40 человек, которые были выведены бойцами газодымозащитной службы по маршевой лестнице.
В 17.49 пожар был ликвидирован и, после проветривания, жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.
К счастью, на этот раз удалось обойтись без жертв, но Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает жителей региона внимательнее относиться к требованиям противопожарной безопасности. Не перегружайте сети электрическими приборами. Следите за исправностью электроприборов, не курите в постели и будьте крайне осторожны при обращении с огнём!
При обнаружении пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом по телефону 101!