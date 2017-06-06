5 июня поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном жилом доме в городе Всеволожск. К месту незамедлительно выехали огнеборцы 93 и 96 пожарно-спасательных частей.

По прибытию пожарным расчетом была произведена разведка и установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Вскрыв дверь в квартиру с помощью бензореза, бойцы приступили к работе. Чтобы избежать жертв среди жильцов дома, руководителем тушения пожара было принято решение о немедленной эвакуации 40 человек, которые были выведены бойцами газодымозащитной службы по маршевой лестнице.

В 17.49 пожар был ликвидирован и, после проветривания, жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.

К счастью, на этот раз удалось обойтись без жертв, но Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает жителей региона внимательнее относиться к требованиям противопожарной безопасности. Не перегружайте сети электрическими приборами. Следите за исправностью электроприборов, не курите в постели и будьте крайне осторожны при обращении с огнём!

При обнаружении пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом по телефону 101!