В микрорайоне Южный, в спортивном зале школы № 6, состоялся ежегодный VI Всеволожский фестиваль флорбола – 2017, посвящённый Международному дню защиты детей. На него съехались более 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Всеволожска, Отрадного, Сланцев, Дубровки, Токсово. Переходящий кубок достался хозяевам фестиваля.

Организаторами мероприятия выступили отдел физической культуры и спорта районной администрации, Дворец творчества Всеволожского района и хоккейно-флорбольный клуб «Всеволожск», который традиционно считается хозяином фестиваля. Флорбол – это молодой командный вид спорта, напоминающий хоккей с мячом. Соревнования проводятся в закрытых помещениях на твердом полу.

Все участники были награждены дипломами и подарками. Также юные флорболисты увидели элементы флорбольного фристайла и получили мастер-класс от команды мастеров под руководством главного тренера ХФК «Всеволожск» Владимира Гайдукова.

Лучшими вратарями были признаны Вероника Елисеева («ФОК «Сланцы») и Даниил Цепин (ХФК «Всеволожск»). Звание «Лучший нападающий» получили Екатерина Константинова («Дубровчаночка») и Илья Иванов («ФОК «Сланцы»). Лучшими защитниками названы Вероника Гордеева и Иван Кривоусов (ХФК «Всеволожск»). Приз зрительских симпатий завоевали Таисия Трошанова и Александр Гармаш (ХФК «Всеволожск»).