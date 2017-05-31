На Петербургском экономическом форуме 47-й регион планирует подписать более 20 инвестиционных проектов и соглашений

Программа «Русского Давоса», как еще называют этот слет инвесторов, в этом году, как всегда, беспрецедентно насыщенная. Предприниматели, представители ключевых международных организаций, а также известные политики встретятся, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной экономики.

Для областных чиновников ПМЭФ будет проходить по-деловому в формате «дюжина встреч за два дня». Ключевой темой переговоров станет поиск путей конструктивного диалога, сотрудничества и решений по привлечению капиталов. На специальном стенде будут представлены проекты, которые уже реализуются в области, а также планируется воплотить в жизнь до 2030 года. Областные чиновники, намерены подписать выгодные контракты и соглашения с компанией «Солнечный сад» о создании крупнейшего в регионе тепличного комплекса в Пикалёво. Так же интерес к 47-му региону проявляют компании «Филипп Морис», «Кнауф Петроборд» и «ФосАгро».

– Мы уже второй год принимаем участие в Петербургском международном экономическом форуме, – говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – В прошлом году было подписано соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей. Это – хороший урожай. Уже сегодня компания «Веста» реализует в Волосовском районе проект по строительству завода по производству мяса кролика. Запуск производства планируется в 2018 году.

Как отметил Дмитрий Ялов, в 2017 постараются побить прошлогодний рекорд, если не по итоговой сумме контрактов, то по их количеству.

Ирэн ОВСЕПЯН