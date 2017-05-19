20 мая Ленинградская область принимает Всероссийский День посадки леса. В этот день в лесничествах региона планируется высадить 315 тысяч сеянцев сосны, ели и других пород деревьев.

Акция «Всероссийский день посадки леса» проводится Федеральным агентством лесного хозяйства уже в седьмой раз. За годы проведения акции в ней приняли участие почти 13 млн человек, высажено более 212 млн деревьев. Ленинградская область принимала «Всероссийский день посадки леса» в 2013 году. Тогда в Лужском районе был торжественно открыт современный лесной селекционно-семеноводческий центр ежегодной производственной мощностью до 8 млн сеянцев деревьев с закрытой корневой системой. Ленинградская область входит в число лидеров по лесовосстановлению в России и Северо-Западном федеральном округе.

Посадка леса также состоится во всех районах области, более чем на 45 лесных участках общей площадью свыше 110 гектаров. Жители Ленинградской области, желающие принять участие в акции, будут обеспечены инвентарем и посадочным материалом.

Во Всеволожском районе посадка деревьев будет проходить в лесничестве по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114 А, и п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22, тел. 8 (813-70) 43-865.