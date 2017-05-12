Экологические проблемы Ладоги обсудили на международной конференции

Крупнейшее в Европе пресноводное озеро нуждается в установлении особого режима пользования и охраны – с такой инициативой выступили участники международной конференции «Экологические проблемы Ладожского озера», которая состоялась 12 мая в Доме правительства Москвы в рамках проведения Дней Ленинградской области.

На международной конференции обсуждались вопросы сохранения равновесия экосистемы Ладожского озера, изменения и сохранения климата, снижения техногенной и антропогенной нагрузки на акваторию Ладожского озера и создания новых особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Непосредственно на побережье Ладожского озера уже расположены две особо охраняемые природные территории (ООПТ) – Федеральный государственный природный заповедник «Нижне-Свирский», ООПТ регионального значения – государственный природный заказник «Коккоревский», общей площадью почти 44 тыс. га.

Для сохранения экосистем акватории и побережья Ладожского озера администрация Ленинградской области намерена создать в Приладожье семь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения: «Устье реки Свирь», «Можжевеловые сообщества мыса Шурягский», «Южное Приладожье», «Острова Зеленцы», «Морье» («Основной»), «Кузнечное», «Моторное – Заостровье». Общая площадь ООПТ, планируемых к созданию на побережье Ладожского озера, составит около 102 тыс. га.

На реке Волхов, впадающей в Ладожское озеро, существует памятник природы регионального значения «Нижневолховский». На водных объектах Приладожья планируются к созданию пять ООПТ регионального значения: «Отрадное», «Приневский», «Водопад Падунец», «Озеро Вуокса», «Поддубно-Кусегский (Соколий мох)». Общая площадь ООПТ, планируемых к созданию на прибрежных территориях водных объектов, впадающих в Ладожское озеро, составит 124 тыс. га.

Инициативу об особом нормативном регулировании охраны и использования Ладожского озера, по аналогии с уже установленным для озера Байкал, поддержали представители федеральных и региональных структур, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных и экологических организаций, принявшие участие в конференции.