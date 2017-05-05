Программа праздничных мероприятий 9 Мая

9 Мая во Всеволожске пройдет праздничное мероприятие «Ради жизни на земле», посвященное 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Основные мероприятия пройдут на Юбилейной площади и на Румболовском братском воинском захоронении:

10.00 – 11.00 – трансляция военного Парада Победы с Красной площади, Юбилейная площадь.

11.00 – 11.20 – торжественное открытие празднования и парада войсковых частей по Юбилейной площади.

11.30 – начало праздничного шествия от Юбилейной площади г. Всеволожска на Румболовское братское воинское захоронение на 10-м километре Дороги жизни.

12.00 – 13.00 – торжественно-траурная акция «Память поколений» на Румболовском братском воинском захоронении.

13.00 – 14.30 – концертная программа «На солнечной поляночке», работа «полевой кухни», площадка перед Румболовским братским воинским захоронением.

15.00 – 23.00 – Аттракционы, батуты, зоны общественного питания на Всеволожском проспекте и на парковке у ТРК «Юбилейный».

17.00 – 18.30 – Театрализованное представление Театра «На Литейном», Юбилейная площадь. 19.00 – 19.10 – Трансляция Всероссийской акции «Минута молчания».

19.10 – 22.20 – Концертная программа с участием профессиональных артистов.

22.20 – 22.30 – Праздничный фейерверк.