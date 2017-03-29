У мемориала «Разорванное кольцо» вспоминали подвиги партизан

29 марта во Всеволожском районе, у мемориала «Разорванное кольцо», прошла торжественная акция памяти «Пройдут годы, но не забудется их подвиг…», посвящённая 75-й годовщине прибытия в блокадный Ленинград партизанского продовольственного обоза.

Эта акция включена в цикл мероприятий, посвящённых подвигу партизан. Первое мероприятие из этого цикла прошло 5 марта в деревне Нивки Дедовичского района Псковской области, откуда партизанский обоз тронулся в путь 5 марта 1942 года.

В конце 1996 года там был обновлён памятник партизанам. Большой вклад в создание нового памятника внёс почётный гражданин Всеволожского района Леонид Александрович Баранов, который в 1942 году, будучи 12-летним подростком, проживал в Дедовичском районе. Помимо этого, Леонид Александрович на свои средства сделал и отправил в Дедовичский район баннер, на котором был вычерчен точный маршрут продвижения обоза, место пересечения линии фронта, увековечены имена членов делегации и имена журналистов, описавших этот подвиг. 5 марта во время мероприятия баннер установили в деревне Нивки.

Уменьшенная копия баннера была выставлена 29 марта у «Разорванного кольца». 223 конных подводы с продуктами и 30 подвод с фуражом, преодолев линию фронта, прибыли в Ленинград 29 марта 1942 года. Их встречали в торжественной обстановке. Воссоздать эту обстановку попытались у «Разорванного кольца». Здесь была организована историческая реконструкция «Встреча делегации Партизанского края с руководством города на Ленинградской земле» с участием ретроавтомобиля М-2. Церемонию сопровождали почётный караул и военный духовой оркестр.

На акции присутствовало много молодёжи и ветеранов, а также почетные гости: заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, заместитель председателя областного ЗакСа Дмитрий Пуляевский, председатель комитета по культуре Ленобласти Евгений Чайковский, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова, представители Псковской и Новгородской областей и другие.

Артисты из Дома народного творчества Ленинградской области исполнили песни и прочитали стихи о партизанах. Прозвучал торжественный барабанный бой, в небо взлетели воздушные шары. Акция закончилась возложением венков и цветов к вечному огню. После этого гостей ждало угощение из полевой кухни.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА